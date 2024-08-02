Bozüyük'te çiftçi lavanta bahçesi kurarak yüksek verim elde etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bozüyük'te çiftçi lavanta bahçesi kurarak yüksek verim elde etti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir çiftçi, babasından kalan tarlasını lavanta bahçesine dönüştürerek yüzde 90 verim elde etti. Lavanta fidanlarıyla yağ üretimi yaparak çeşitli ürünler üretmeyi planlayan çiftçi, lavanta yetiştiriciliğine ilgi duyan diğer çiftçilere de önerilerde bulundu.

02.08.2024 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde babasından kalan tarlasını lavanta bahçesine çeviren İlhan Emir isimli çiftçi, bu yıl üründen yüzde 90 verim aldıklarını söyledi.

Araştırmalar sonucunda tarlasına lavanta fidanı ekmeye karar verdiğini belirten İlhan Emir, yetiştirdiği lavantalardan yağ ürettiğini ve önümüzdeki günlerde çayını üretip satmayı düşündüklerini söyledi. Kozmetik ürünlerinden lavanta balına kadar pek çok alanda lavanta ürünlerine rastlandığını anlatan İlhan Emir; "Lavanta hasadımızı Temmuz sonu Ağustos ayı başında gerçekleştiriyoruz. Havanın yağış durumu olursa bir kaç gün gecikmelide olabiliyor. Bu yıl aile üyelerimizle birlikte hasadımızı tamamladık. Karaağaç Köyü, Kuştepe mevkiinde bulunan 3 dönüme yakın tarlamızda lavanta çeliklerimizi (fidelerini) 2022 Nisan ayında toprakla buluşturduk. Yüzde 90'a yakın başarı sağladık diyebilirim. Kozmetik ürünlerinden lavanta balına kadar pek çok alanda lavanta ürünlerine rastlayabiliriz. Eşim, doğal ev yapımı sabun üretebiliyor. Kendi bahçemizden ürettiğimiz lavanta yağlarını şişeleyip satabiliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde lavanta çayını paketleyip müşterilerimizin beğenisine sunmayı düşünüyoruz" dedi.

"Lavanta fidanı dikim ayları çok önemli"

Lavanta fidanlarını ekerken dikim aylarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden İlhan Emir; "Benim önerim Nisan ayı. Lavanda soğuğa dayanıklı bir bitkidir. Kimileri susuzluğa dayanıklı diyor, ama ben kısmen katılıyorum. Su çok önemli. Susuz hiç bir bitki yetişmez. Ama lavanta domates biber gibi sık sulanmaz Belirli periyotlarda sulanabilir. En önemlisi ot ile mücadele. Ot tarlayı basarsa lavanta gelişemez. Ayda 1 sefer ot çapası yapılmasını tavsiye ederim" diye konuştu.

Yağı ve suyu bir çok sektörde kullanılan lavantaya son yıllarda Bozüyük'ü çiftçilerde ilgi göstermeye başlarken, ilçede yaklaşık 50 dönüm arazide lavanta yetiştiriliyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Bozüyük, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bozüyük'te çiftçi lavanta bahçesi kurarak yüksek verim elde etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:15 AYM, İletişim Başkanlığı’nın iki yetkisini iptal etti AYM, İletişim Başkanlığı'nın iki yetkisini iptal etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
06:17 Cenazesi Doha’ya getirilen Haniye’nin eşi Ümmü Abdusselam’dan duygusal veda Cenazesi Doha'ya getirilen Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam'dan duygusal veda
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
08:34 Ankara’daki rehine takası dünyayı salladı Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 12:58:24. #1.12#
SON DAKİKA: Bozüyük'te çiftçi lavanta bahçesi kurarak yüksek verim elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement