bp'nin ilk çeyrek karı yüzde 45 azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

bp'nin ilk çeyrek karı yüzde 45 azaldı

bp\'nin ilk çeyrek karı yüzde 45 azaldı

Enerji şirketi bp'nin bu yılın ilk çeyreğindeki karı yıllık bazda yüzde 45 azaldı. Şirketin karı 2,7 milyar dolar olarak açıklandı ve piyasa beklentilerinin altında kaldı. Kar düşüşünde petrol ve gaz fiyatları ile ABD'deki rafineri kesintilerinin etkisi oldu. bp, gelecek üç aylık dönem için 1,75 milyar dolarlık hisse geri alım programını duyurdu.

07.05.2024 10:11  Güncelleme: 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji şirketi bp'nin bu yılın ilk çeyreğindeki karı yıllık bazda yüzde 45 azaldı.

bp, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki karı 2,7 milyar dolar oldu. Bu dönemdeki kar, geçen yılın ilk çeyreğindeki 5 milyar dolarlık kara göre yüzde 45 azalış gösterdi. Şirketin ilk çeyrek karı, 2,87 milyar dolar olan piyasa beklentisinin de altında kaldı. bp, önceki çeyrekte ise 3 milyar dolar kar açıklamıştı.

bp'nin karındaki düşüşte, gerileyen petrol ve gaz fiyatları ile ABD'de bulunan rafinerisindeki kesintiler etkili oldu.

Şirket, gelecek üç aylık dönem için 1,75 milyar dolarlık hisse geri alım programını da açıkladı.

bp Üst Yöneticisi Murray Auchincloss, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, şirketin ilk çeyrekte güçlü performans gösterdiğini ve stratejisinde ilerleme kaydettiğini belirtti.

Auchincloss, şirket bünyesinde sadeleşme çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, dijital dönüşüm, tedarik zinciri verimliliği ve küresel yetenek merkezleri aracılığıyla 2026 sonuna kadar maliyetleri en az 2 milyar dolar azaltmayı planladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi bp'nin ilk çeyrek karı yüzde 45 azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
09:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok
09:34 Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak
09:29 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
11:15 Konu: ByLock Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi’yi yine aynı yerden vurdu Konu: ByLock! Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu
10:56 Promter’ı bozulan Bahçeli’nin zor anları Öylece kalakaldı Promter'ı bozulan Bahçeli'nin zor anları! Öylece kalakaldı
10:32 Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
10:23 Jorge Jesus, Al-Hilal’in galibiyet golünü atan Malcom’u sırtında taşıdı Jorge Jesus, Al-Hilal'in galibiyet golünü atan Malcom'u sırtında taşıdı
10:20 Üniversiteli kıza sevgilisinden ağır işkence Kalçasına jiletle küfür yazmış Üniversiteli kıza sevgilisinden ağır işkence! Kalçasına jiletle küfür yazmış
10:14 Altın fiyatları yeni güne yatay seyirle başladı İşte piyasalardaki son durum Altın fiyatları yeni güne yatay seyirle başladı! İşte piyasalardaki son durum
10:11 Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla ağır yaralandı Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 11:26:24. #1.11#
SON DAKİKA: bp'nin ilk çeyrek karı yüzde 45 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement