bp ve ADNOC, NewMed'in hisselerini satın alma teklifini askıya aldı - Son Dakika
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Ekonomi

bp ve ADNOC, NewMed'in hisselerini satın alma teklifini askıya aldı

Enerji şirketi bp ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC), İsrailli enerji şirketi NewMed'in hisselerinin yüzde 50'sini satın almak için yaptıkları 2 milyar dolarlık teklifi, bölgedeki belirsizlik nedeniyle askıya aldı. Şirketler, dış ortamda yaratılan belirsizlik sebebiyle hisse satın alımıyla ilgili görüşmeleri askıya alma konusunda anlaşmaya vardı. Görüşmelerin devam edip etmeyeceği ve bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı belirsizliğini koruyor.

14.03.2024 03:05  Güncelleme: 03:07
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Enerji şirketi bp ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketinin (ADNOC), İsrailli enerji şirketi NewMed'in hisselerinin yüzde 50'sini satın almak üzere yaptıkları 2 milyar dolarlık teklifi "bölgedeki belirsizlik" nedeniyle askıya aldığı bildirildi.

NewMed Energy Limited Partnership şirketinden yapılan açıklamada, şirketlerin "dış ortamda yaratılan belirsizlik" nedeniyle planlanan hisse satın alımıyla ilgili görüşmeleri askıya alma konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

bp ve ADNOC'un söz konusu hisse alımına ilgisini yenilediği kaydedilen açıklamada, "Süreç, görüşmeler yeniden başlayana ya da tamamen sonlandırılana kadar askıda kalacak. Görüşmelerin devam edip etmeyeceği, gelecekte bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı ya da bir anlaşmaya varılması halinde şartların ne olacağına ilişkin hiçbir kesinlik bulunmuyor." ifadeleri kullanıldı.

bp ve ADNOC, geçen yıl martta NewMed'in yüzde 50 hissesini satın almak üzere bağlayıcı olmayan teklif yaptıklarını açıklamıştı. Hisse satın alımının değerinin 2 milyar doları bulacağı hesaplanmıştı.

NewMed'in İsrail'in en büyük gaz sahası Leviathan'da yüzde 45 ve Afrodit sahasında yüzde 30 hissesi bulunuyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 272 Filistinli öldürüldü, 73 bin 24 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İsrail, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi bp ve ADNOC, NewMed'in hisselerini satın alma teklifini askıya aldı - Son Dakika

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