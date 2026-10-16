Brent petrol 105,43 dolara indi, IEA rezerv hamlesi arz endişesini hafifletti - Son Dakika
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Brent petrol 105,43 dolara indi, IEA rezerv hamlesi arz endişesini hafifletti

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Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, kar satışları ve küresel arzın artacağı beklentisiyle yaklaşık yüzde 0,5 azalarak 105,43 dolara indi. IEA'nın stratejik rezerv hamlesi arz endişelerini hafifletirken, İran yaptırımları ve Rus rafineri riski düşüşü sınırlıyor.

Brent petrolün varil fiyatı, yatırımcıların kar satışlarına yönelmesi ve küresel petrol arzının artacağı beklentisinin güçlenmesiyle yaklaşık yüzde 0,5 gerileyerek 105,43 dolara indi.

Dün 106,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, günü 105,92 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,5 azalarak 105,43 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı 97,46 dolar seviyesinde işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, son dönemdeki yükselişlerin ardından yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmesi ve küresel arzın artacağı yönündeki beklentilerin güçlenmesi etkili oluyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin etkisiyle yükselen fiyatların ardından gelen kar satışlarının yanı sıra Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi ülkelerin stratejik petrol rezervlerinin piyasaya sürülmesini hızlandırma kararı da arz endişelerini hafifleterek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

IEA'nın dün yaptığı açıklamada, üye ülkelerin 20 milyon varilden fazlası dizel olmak üzere henüz piyasaya sürülmeyen yaklaşık 100 milyon varillik stratejik petrol rezervinin mümkün olan en kısa sürede piyasaya sunulmasını hızlandırma konusunda anlaştığı bildirildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı krizine yanıt olarak mart ayında başlatılan ortak eylem kapsamında bugüne kadar yaklaşık 330 milyon varil petrolün piyasaya sürüldüğü belirtildi.

Piyasaya sunulacak toplam petrol miktarının başlangıçta taahhüt edilen 400 milyon varili aşacağı, petrol üretim ve rafinaj kapasitesine sahip üye ülkelerden başta dizel olmak üzere ham petrol ve rafine petrol ürünleri arzını artırmalarının istendiği ifade edildi.

Üye ülkeler, uluslararası enerji güvenliğine yönelik taahhütlerini yinelerken, G7 ülkelerinin 2 Ekim'de yayımladığı açıklama doğrultusunda küresel enerji piyasalarındaki sorunların çözümü için ilave adımlar atmaya hazır olduklarını bildirdi.

Bunun yanı sıra ABD'nin Rus petrol şirketi Lukoil'in Rusya dışındaki akaryakıt istasyonlarına yönelik yaptırım muafiyetinin süresini uzatması da fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan unsurlar arasında yer alıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Lukoil'in Rusya dışındaki akaryakıt istasyonlarının faaliyetlerine ilişkin belirli işlemlere 24 Nisan 2027'ye kadar izin verirken, geçen hafta Rusya menşeli dizelin ticaretine yönelik bazı yaptırımları da geçici olarak hafifletti.

Bu adımların özellikle dizel piyasasındaki arz sıkışıklığını hafifletebileceği ve petrol ürünlerinin uluslararası piyasalara erişimini kolaylaştırabileceği beklentisi, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı destekliyor.

İran'a yönelik yaptırımlar ve Rus rafinerilerine saldırı riski fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor

Öte yandan, ABD'nin İran'ın petrol gelirlerinin transferinde kullanılan finansal ağlara yönelik yeni yaptırımları piyasalarda arz endişelerini canlı tutarak fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın uluslararası finans sistemine erişimini sınırlandırmayı amaçlayan yeni yaptırımlar kapsamında 16 kişi ve 10 kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

Yaptırımların İran'ın petrol satışlarından elde ettiği gelirleri ülkeye aktarmak için kullandığı finansal ağları da hedef alması, ülkenin petrol ihracatının sekteye uğrayabileceğine ilişkin endişeleri artırıyor.

Bununla birlikte Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları yeniden başlatacağını açıklaması, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırarak fiyatları yukarı yönlü etkiliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin enerji alanında ilan ettiği ateşkese rağmen Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılara yeniden başlayacaklarını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ukrayna'nın ülkedeki petrol rafinerilerine yönelik son saldırılarında ciddi bir hasar meydana gelmediğini belirterek, Kiev yönetiminin saldırıların sonuçlarını düşünmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne işaret eden Putin, "Dün bazı rafinerilere saldırı düzenlemeye çalıştılar. Bazı yerleri vurdular, ciddi bir hasar yok ancak saldırılar devam ediyor." dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, çarşamba günü yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırı düzenlediğini belirtmişti.???????

ABD'nin petrol stoklarında azalış, talebin yüksek seyrettiği algısı yaratıyor

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış ise talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekleyen başka bir unsur olarak öne çıkıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 8 milyon 600 bin varil azalışla 415 milyon 600 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 200 bin varil artacağı yönündeydi. Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 283 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

Brent petrolde teknik olarak 108,26 dolar seviyesinin direnç, 101,03 dolar seviyesinin ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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