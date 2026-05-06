Brent Petrol Fiyatı 103,21 Dolar

06.05.2026 13:23
Brent petrolün varil fiyatı, ABD-Iran anlaşma umutlarıyla 103,21 dolara düştü.

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 103,21 dolardan işlem görüyor.

Dün 114,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,87 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 12.03 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6,06 azalarak 103,21 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki gerilemede, ABD ile İran arasında kapsamlı bir anlaşmaya varılabileceğine yönelik artan iyimserlik belirleyici oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bekleyen gemilerin geçişine destek amacı taşıdığı belirtilen "Özgürlük Projesi"nin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Trump, "Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine, İran'a karşı yürüttüğümüz harekatta elde ettiğimiz muazzam askeri başarılar ve ayrıca İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedilmiş olması dolayısıyla, abluka tam olarak yürürlükte kalmakla birlikte, (taraflar arası) anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanamayacağını görmek için Özgürlük Projesi'nin kısa bir süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdik." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gelişme, Hürmüz Boğazı kaynaklı jeopolitik tansiyonu düşürürken, ABD/İsrail ile İran arasındaki savaşın diplomatik yollarla sonlandırılabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise ABD ile savaşın sona erdirilmesi için arabulucular üzerinden devam eden mesaj alışverişine ilişkin, "Biz sadece adil ve kapsamlı bir anlaşmayı kabul ediyoruz. Bize karşı başlatılan savaş, açık bir saldırganlık eylemi ve uluslararası hukukun net bir ihlalidir. Müzakerelerde meşru haklarımızı ve çıkarlarımızı korumak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 108,51 doların direnç, 100,19 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
