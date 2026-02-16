Brent Petrol Fiyatı 67,23 Dolar - Son Dakika
Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı 67,23 Dolar

16.02.2026 10:13
Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'daki arz endişeleriyle 67,23 dolara yükseldi.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,23 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 67,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,19 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,05 artışla 67,23 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,72 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, piyasaların Orta Doğu'da olası arz kesintilerine ilişkin endişeler nedeniyle ABD ile İran arasında süren diyaloğa odaklanması ve Çin ile ABD'deki resmi tatillerin işlem hacimlerini sınırlamasıyla yatay seyir izliyor.

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turunun salı günü İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılması bekleniyor.

Müzakerelerin olumlu ilerlemesi ve yaptırımların gevşetilmesi ihtimali, küresel petrol rezervlerinin büyük bölümüne ev sahipliği yapan Orta Doğu'da arz kesintisi riskini azaltarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Buna karşın, ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmelerin başarısız olması halinde Tahran'a yönelik uzun süreli bir askeri operasyon hazırlığında olunduğuna ilişkin değerlendirmeleri fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Trump, 12 Şubat'ta yaptığı açıklamada İran'la bir anlaşma yapmak istediklerini ve müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Eğer anlaşmaya varamazsak, ikinci aşamaya geçeceğiz ve bu aşama, onlar için çok zor olacak, ben bunun peşinde değilim." ifadelerini kullanmıştı.

Cenevre'de yapılacak görüşmeler, petrol piyasasında arz beklentisi ile jeopolitik risk primi arasında denge arayışının sürmesine neden oluyor.

Çin ile ABD'deki resmi tatillerin işlem hacimlerini sınırlaması da piyasalardaki hareketi zayıflatıyor.

Bugün Çin'de Bahar Festivali arifesi yani Yeni Yıl arifesi olarak kabul ediliyor ve resmi tatil döneminin başlangıç günlerinden biri sayılıyor. Tatil seyahatlerinin zirve yaptığı bu dönemde finansal piyasalar büyük ölçüde kapalı kalıyor.

Bahar Festivali bu yıl 17 Şubat'a denk geliyor. Resmi tatil 9 gün sürerken, seyahat yoğunluğunun 13 Mart'a kadar devam etmesi öngörülüyor.

Öte yandan, ABD'de piyasalar Başkanlar Günü tatili nedeniyle bugün kapalı olacak. Dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi olan ABD ve Çin'de işlem hacminin azalması, küresel petrol piyasasında likiditeyi düşürerek fiyatların yatay ve temkinli seyir izlemesine neden oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,90 doların direnç, 62,50 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

