Brent Petrol Fiyatı 82,75 Dolar - Son Dakika
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Brent Petrol Fiyatı 82,75 Dolar

16.06.2026 10:02
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Brent petrol varili 82,75 dolara düşerken, ABD-Iran mutabakatı fiyatları etkiliyor.

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 82,75 dolardan işlem görüyor.

Dün 85 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 83,17 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,5 azalarak 82,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 80,55 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirme ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri yeniden başlatma amacıyla imzalanan mutabakata ilişkin iyimserlikle aşağı yönlü baskılanmaya devam ediyor. Ancak anlaşmaya ilişkin ayrıntıların henüz netleşmemesi fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'la sağlanan mutabakat kapsamında Tahran yönetiminin "asla bir nükleer silah sahibi olmayacağına dair anlaşmaya vardığını" belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Amerikan yayın kuruluşu CNN'de katıldığı bir programda, mutabakatın "yalnızca geniş bir çerçeve sağladığını ve önemli ayrıntıların sonraki müzakerelerde belirleneceğini" söyledi.

Dün üst düzey ABD'li bir yetkili, İran'la mutabakat zaptının ABD adına Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Vance tarafından, İran tarafında ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf tarafından imzalandığını belirtmişti.

Mutabakatın detaylarının 24 ila 48 saat içinde kamuoyuna açıklanacağını kaydeden yetkili, İran'ın taahhütlerine bağlı olduğunu göstermesi durumunda 300 milyar dolarlık dondurulmuş fonlarının yavaş yavaş serbest bırakılacağını öne sürmüştü.

Dün petrol fiyatları, yüzde 5'in üzerinde düşüşle mart başından bu yana en düşük seviyelerini gördü.

Öte yandan, Hürmüz Boğazı üzerinden arz akışının yeniden başlamasının beklenenden daha uzun sürebileceğine ilişkin endişeler de fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 88,79 doların direnç, 78,20 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Brent Petrol, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı 82,75 Dolar - Son Dakika

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