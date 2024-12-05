Brent Petrol Fiyatı Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı Düşüşte

Brent petrol varil fiyatı 72,09 dolara geriledi, Çin'deki ekonomik yavaşlama talep endişeleri oluşturuyor.

05.12.2024 10:17
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,09 ???dolardan işlem görüyor.

Dün 74,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,44 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,5 azalarak 72,09 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,25 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de ekonomik yavaşlamanın talebi düşüreceği endişesi etkili oluyor.

Çin ekonomisi, bu yılın 9 ayında yüzde 4,8 büyüyerek, hükümetin yıl sonunda "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin altında performans göstermişti.

Çin'de hizmetler sektöründeki aktivitenin barometresi kabul edilen Genel Hizmetler Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimdeki toparlanmanın ardından kasımda yeniden yavaşlama işareti verdi. Endeks, kasımda önceki aya göre 0,5 puan azaldı. Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) açıkladığı imalat dışı PMI endeksi içindeki hizmetler alt endeksi ise kasımda önceki aya göre değişiklik kaydedilmezken 50,1'de sabit kaldı.

Uzmanlar, ülkede zayıf iç talep ve deflasyon eğiliminin ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemeyi sürdürdüğünü ifade ediyor.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda aylık bazda 3,9 puan azalışla 52,1'e inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede fabrika siparişleri, ekimde yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Dünyanın ne çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ekonomik yavaşlama endişesi fiyatları baskılıyor.

ABD'de Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verisine göre, ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları yaklaşık 1 milyon 400 bin varil, benzin stokları yaklaşık 2 milyon 400 bin varil arttı. Ülkede stoklarda artış olması, talebin yavaşladığına işaret ederek petrol fiyatının düşüşünü destekliyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu ve bu durumun faiz indirimlerinde kendilerine politika alanı sağladığını açıklaması fiyatlar üzerindeki baskıyı hafifletiyor.

Powell'ın konuşmasının ardından bankanın bu ay faiz indirimine gideceği ihtimali kuvvetlendi. Fed'in 18 Aralık'taki toplantısında yüzde 78 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği öngörülüyor.

Yatırımcılar bugün OPEC+ grubunun gelecek yıla yönelik üretime ilişkin vereceği kararı bekliyor. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinin bulunduğu OPEC+ grubunun arz kesintilerini gelecek yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar sürdürmeye devam etmeleri bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,45 doların direnç, 70,77 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Opec, Son Dakika

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