Brent Petrol Fiyatı Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı Düşüşte

12.02.2026 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varil fiyatı 69,10 dolara geriledi, ABD-Iran ilişkileri belirsizliğe yol açtı.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,10 dolardan işlem görüyor.

Dün 70,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,38 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 azalışla 69,10 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,59 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki sınırlı düşüşte, ABD ile İran arasındaki ilişkilerin seyrine yönelik belirsizlikler etkili oldu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Umman'da yürütülen dolaylı müzakereleri ele aldığı bildirildi.

Erakçi, İran ile ABD arasında Umman'da gerçekleştirilen temasları "iyi bir başlangıç" olarak nitelendirirken, Washington yönetiminin niyet ve hedeflerine ilişkin güvensizliğin giderilmesi gerektiğini ifade etti. Bu açıklamalar, arz kesintisine ilişkin kaygıları azaltarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Buna karşın, İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi İşlerden Sorumlu Komutan Yardımcısı Vekili Aziz Gazenferi, ABD'nin Umman'daki görüşmeler öncesinde İran'a 4 şart sunduğunu ve bu şartların kabul edilmemesi halinde saldırı tehdidinde bulunduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump da Axios'a verdiği röportajda, müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması ihtimaline karşı bölgeye ikinci bir uçak gemisi saldırı grubu gönderilmesini değerlendirdiğini belirtti. Trump, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok sert bir önlem almak zorunda kalacağız." ifadesini kullanarak, ikinci tur görüşmelerin gelecek hafta yapılmasını beklediğini kaydetti.

ABD ve İranlı yetkililer 6 Şubat'ta Umman'da bir araya gelmiş, görüşmelerin yapıcı geçtiği açıklanmıştı. Ancak diplomatik temaslara rağmen taraflar arasındaki gerilimin sürmesi, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden olarak petrol fiyatlarında sınırlı da olsa aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Öte yandan, Çin'de Ay Yeni Yılı tatili öncesinde artması beklenen seyahat ve akaryakıt talebine ilişkin beklentiler fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

Çin'de açıklanan makroekonomik veriler ise ekonomide zayıf görünümün sürdüğüne işaret etti. Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilerin altında kalırken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1,4 geriledi.

Uzmanlar, verilerin deflasyonist baskıların devam ettiğini gösterdiğini ve bunun petrol talebine ilişkin endişeleri artırarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yarattığını ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 71,23 doların direnç, 62,34 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Diplomasi, Ekonomi, Finans, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Trump “O ülkeyi satın alacağım“ dedi, Kremlin’den tarihi rest geldi Trump "O ülkeyi satın alacağım" dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:24
Icardi sevgilisini mi aldattı Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
Icardi sevgilisini mi aldattı? Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
10:15
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
09:30
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
09:15
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:04
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 11:03:59. #7.11#
SON DAKİKA: Brent Petrol Fiyatı Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.