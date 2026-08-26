Brent Petrol Fiyatı Düşüşte - Son Dakika
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Brent Petrol Fiyatı Düşüşte

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Brent petrol varil fiyatı, Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşma sonrası 85,86 dolara geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda 85,86 dolardan işlem görüyor.

Dün 91,29 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 87,27 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.01 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,6 azalarak 85,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 80,85 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketinde, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda ortak koridorun etkinleştirilmesi konusunda anlaşmaya varılması etkili oldu.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda ortak koridorun etkinleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını, bunun güney koridorunun kapatılması anlamına geldiğini ifade etti.

Yapılan anlaşma kapsamında boğazdaki taşıma güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde olmasının kararlaştırıldığını dile getiren Garibabadi, Umman'ın güney güzergahını tamamen kapatmayı kabul ettiğini ve halihazırda İran silahlı kuvvetlerinin güney güzergahından geçişe izin vermediğini vurguladı. Garibabadi, söz konusu güzergahın geçici olduğunu ve Umman ile kalıcı bir güzergah konusunda müzakere edileceğini söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olduğunu ve İran'ın boğaz üzerinde tam kontrol sahibi olduğunu savunan İranlı yetkili, gemilerin boğazdan geçtiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınların Amerikan donanması tarafından temizlendiğini ve bu konuda İran'a "sıfır tolerans" göstereceklerini açıkladı.

Hürmüz Boğazı'ndan ticari geçişlerin yeniden başlaması ihtimali, yatırımcıların arz risklerini fiyatlamadan çıkarmasıyla petrol fiyatları üzerinde güçlü bir baskı oluşturdu. Bununla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı faaliyetleri savaş öncesi seviyelerin oldukça altında seyrediyor. Bu durum, bölgeden petrol arzının kısıtlı kalmasına neden oluyor.

Ayrıca, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ise ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlaması için temasların sürdüğünü ancak henüz bir ilerleme kaydedilmediğini açıkladı.

Brent petrolde teknik olarak 86,29 doların direnç, 85,21 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Brent Petrol, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı Düşüşte - Son Dakika

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