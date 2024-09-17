Brent Petrol Fiyatında Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatında Artış

Brent petrolün varil fiyatı 73,08 dolara yükseldi. ABD'de kasırga nedeniyle üretim endişeleri artıyor.

17.09.2024 10:48
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,08 dolardan işlem görüyor.

Dün 73,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,75 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,45 artarak 73,08 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 69,44 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar, ABD'nin Meksika Körfezi'nde etkili olan Francine Kasırgası'nın ardından ülkenin petrol üretimine ilişkin artan endişelerle yükseldi.

ABD Güvenlik ve Çevre Uygulama Bürosunun dün yaptığı açıklamaya göre, Meksika Körfezi'ndeki ham petrol üretiminin yüzde 12, doğal gaz üretiminin ise yüzde 16'dan fazlasının durdurulduğu tahmin ediliyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 50 baz puanlık faiz indirimine gideceğine yönelik artan beklentiler fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

Yarınki para politikası kararlarının yanı sıra politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından alınacak sinyallerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de ekonomik hareketliliğin zayıfladığına işaret eden veriler ise piyasalarda petrol talebine ilişkin endişelere yol açarak fiyatlardaki artışı sınırlıyor.

Cumartesi günü açıklanan verilere göre, Çin'de sanayi üretimi ağustosta yıllık bazda yüzde 4,5 artarken beklentilerin altında gerçekleşti. Ağustos ayına ilişkin işsizlik oranının 5,3 ile tahminlerin üzerinde geldiği ülkede konut fiyatları ise yüzde 5,3 ile azalış serisini sürdürdü.

Brent petrolde teknik olarak 73,73 ile 75,58 dolar aralığının direnç, 71,88 ile 70,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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