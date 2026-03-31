Brent Petrol Fiyatında Kısmi Düşüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrol varil fiyatı 107,34 dolara geriledi, Hürmüz Boğazı'ndaki riskler fiyatları etkiliyor.

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 107,34 dolardan satılıyor.

Dün 107,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,39 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 azalarak 107,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 102,95 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi gerilemede, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonları sonlandırmayı değerlendirdiğine ilişkin haberler etkili oldu.

Öte yandan, Kuveyt'e ait bir ham petrol tankerinin Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai Limanı'nda İran tarafından doğrudan hedef alındığı ve tankerde yangın çıktığı belirtildi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin risklerin sürmesi fiyatlardaki aşağı yönlü hareketi baskıladı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasına yönelik planları petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlıyor. Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği boğazın kapalı kalmasının piyasalarda arz endişelerini canlı tuttuğu belirtiliyor.

Aynı zamanda, İranlı yetkililer savaşın başlangıcından bu yana ABD ile doğrudan herhangi bir müzakere yürütülmediğini belirtirken, Washington yönetimi görüşmelerin olumlu ilerlediğini öne sürdü.

Trump, ülkesinin İran'daki askeri saldırılarını sona erdirmek için "yeni ve daha makul bir rejimle" ciddi görüşmeler yürüttüğünü ileri sürerek, bu aşamada "büyük ilerleme" kaydedildiğini ifade etti.

Anlaşma sağlanmaması halinde neler yaşanabileceğine yönelik tehditlerde bulunan Trump, böyle bir durumda Basra Körfezi'ndeki Hark Adası, elektrik santralleri ve petrol kuyularını hedef alacaklarını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de düzenlediği basın toplantısında, Tahran yönetiminin kamuoyuna yaptığı açıklamaların aksine anlaşmaya "giderek daha istekli olduğunu" ileri sürdü.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Fox News televizyonuna verdiği röportajda, ABD'nin zamanla Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü yeniden ele geçireceğini vurgulayarak, gerek ABD refakatiyle gerekse çok uluslu bir refakat gücüyle seyrüsefer serbestliğinin sağlanacağını ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 107,27 doların direnç, 106,19 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Brent Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 10:54:33. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.