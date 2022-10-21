Art arda yapılan zamlardan sonra motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor

Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da bundan indirim ve zam haberleriyle nasibini alıyor.
Bu kez ise vatandaşları bir nebze olsun rahatlatacak bir indirim haberi geldi. Geçtiğimiz hafta art arda gelen zamlardan sonra bu gece yarısından itibaren; motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,42 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,62 liradan satılıyor.
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