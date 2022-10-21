Art arda yapılan zamlardan sonra motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor - Son Dakika
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Art arda yapılan zamlardan sonra motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor

21.10.2022 09:39

Geçtiğimiz hafta art arda gelen zamların ardından bu kez de gece yarısından itibaren motorine 1 lira 7 kuruşluk bir indirim gelecek.

Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da bundan indirim ve zam haberleriyle nasibini alıyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Bu kez ise vatandaşları bir nebze olsun rahatlatacak bir indirim haberi geldi. Geçtiğimiz hafta art arda gelen zamlardan sonra bu gece yarısından itibaren; motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,42 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,62 liradan satılıyor.

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Brent Petrol, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Art arda yapılan zamlardan sonra motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Art arda yapılan zamlardan sonra motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor - Son Dakika
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