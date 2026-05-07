Brent Petrol Fiyatları Artışta

07.05.2026 09:40
Brent petrol varil fiyatı 101,55 dolara yükseldi; ABD-Iran anlaşma arayışları etkili oldu.

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 101,55 dolardan satılıyor.

Dün 109,02 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,27 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 artarak 101,55 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,50 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, ABD ile İran arasında anlaşmaya yönelik iyimserliğin sürmesine karşın Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışına ilişkin devam eden belirsizlikler ve ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş etkili oldu.

Dün ABD'nin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğuna ilişkin haber akışı, petrol fiyatlarını 100 doların altına çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek hafta Çin'e yapacağı resmi ziyaret tamamlanana kadar İran ile önerilen barış çerçevesine ilişkin nihai bir diplomatik ilerleme sağlanmasını beklediği öne sürüldü. Axios platformunun konuya yakın yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, İran ile mutabakat zaptı imzalanması için Tahran yönetiminden 24 ila 48 saat içinde yanıt bekliyor.

Trump, Beyaz Saray'da dövüş sporları şampiyonlarını ağırladığı bir etkinlikte de İran'ın kendileriyle anlaşmayı çok istediğini belirterek, "Son 24 saatte (İran ile) çok verimli görüşmeler yaptık ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Washington yönetimini müzakerelerde samimi bir çaba içinde olmamakla suçladı. Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Müzakere kavramı, en azından uyuşmazlığın çözülmesi amacıyla gerçekten diyaloğa girme yönünde samimi bir çabayı gerektirir. Bu aynı zamanda iyi niyeti de gerektirir. Yani 'müzakere', tartışma/çekişme değildir, ne 'dayatma', ne 'aldatma', ne 'şantaj' ne de 'zorlama'dır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal etmeye çalışan İran bayraklı yüksüz bir gemiye el konulduğunu duyurdu.

ABD'nin ham petrol ve benzin stoklarındaki azalış da ülkede talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azalışla 457 milyon 200 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 5 milyon 200 bin varil azalarak 392 milyon 700 bin varil seviyesine düştü. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 500 bin varil azalışla 219 milyon 800 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Brent petrolde teknik olarak 114,62 doların direnç, 90,08 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 09:51:27.
