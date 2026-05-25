Akaryakıt için iyi haber! Petrol 100 doların altına geriledi

Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile İran'ın uzlaşı sağlamaya yaklaştığına ilişkin açıklamalarla uluslararası vadeli piyasalarda yüzde 5'in üzerinde geriledi.

Cuma günü 102,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,21 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 5,1 azalarak 95,10 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 5,6 azalarak 91,20 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte, ABD ile İran'ın uzlaşı sağlamaya yaklaştığı yönündeki açıklamalar etkili oldu.

TRUMP: MÜZAKERELER DÜZENLİ VE YAPICI ŞEKİLDE İLERLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile müzakerelerin "düzenli ve yapıcı" şekilde ilerlediğini bildirdi. İyi bir anlaşma için acele etmeyeceklerini belirten Trump, anlaşma sağlanana kadar ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının uygulanmaya devam edeceğini kaydetti. Bu gelişmeler, iki ülkenin Hürmüz Boğazı'nın yeniden işlerlik kazanması ve petrol arzının kesintisiz sürdürülmesine yönelik uzlaşıya yaklaşabileceği beklentilerini güçlendirdi.

PETROL AKIŞININ NORMALE DÖNMESİ AYLAR ALABİLİR

Uzmanlar, hasar gören petrol ve doğal gaz tesislerinin onarımı tamamlanana kadar Boğaz'dan petrol akışının normale dönmesinin aylar süreceğini tahmin ediyor. Brent petrolde teknik olarak 107,19 doların direnç, 92,93 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.