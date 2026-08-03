Brent Petrol Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
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Brent Petrol Fiyatları Düşüşte

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Brent petrolün varil fiyatı 83,41 dolara gerileyerek, diplomatik gelişmeler nedeniyle düştü.

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 83,41 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 90,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı günü 90,12 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 7,4 azalışla 83,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı da 79,60 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayacağına yönelik beklentiler etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın "nükleer silahsızlandırılması" konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini dile getirdi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve İran ile yapılan görüşmelerin kendisini bu hafta sonu planladıkları "büyük çaplı saldırıyı" durdurmaya sevk ettiğini anlatan Trump, "Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacaktı. Ancak bizden bunu yapmamamızı istediler. Lütfen bunu yapmayın dediler; komşuları da aynı şeyi söyledi." diye konuştu.

"Şu anda yaptığımız şey, onlarla müzakereler yoluyla görüşmek. Yarın öğleden sonra başlayacak ve sonra neler olacağını göreceğiz." diyen Trump, bir anlaşma yapmak ve birçok "insanın hayatını kurtarmayı" çok istediğini söyledi.

Trump, İran'la anlaşma konusunda iyimser olduğuna işaret ederek, "Bunu yapmamızı istemediler ve açıkçası Suudi Arabistan da istemedi. Hürmüz Boğazı ve nihayetinde (İran'ın) nükleer silahsızlanması ile ilgili bir anlaşmanın çok yakında sağlanacağını düşünüyorlar." değerlendirmesini yaptı.

ABD ile İran arasında diplomatik sürecin yeniden başlayacağı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik beklentiler, Orta Doğu kaynaklı arz kesintisi risklerinin azalacağı öngörüsünü güçlendirerek petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

OPEC+ grubu üretim artışı kararını eylülde de sürdürecek

Bunun yanı sıra Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun eylülde üretimi artırma kararını sürdürmesi de petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın çevrim içi gerçekleştirdiği toplantıda, "petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri" doğrultusunda ve Nisan 2023'te duyurulan günlük 1,65 milyon varillik ek gönüllü üretim kesintileri kapsamında, eylülden itibaren toplam üretimin günlük 188 bin varil artırılması kararlaştırıldı.

Karar kapsamında en yüksek üretim artışı günlük 62'şer bin varille Suudi Arabistan ve Rusya'da gerçekleştirilecek. Gelecek ay, Irak günlük 26 bin varil, Kuveyt 16 bin varil, Kazakistan 10 bin varil, Cezayir 6 bin varil ve Umman ise 5 bin varil üretim artışına gidecek.

Grubun bir sonraki toplantısı ise 6 Eylül'de yapılacak.

Brent petrolde teknik olarak 83,75 doların direnç, 82,97 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.???????

Kaynak: AA

Brent Petrol, Dış Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatları Düşüşte - Son Dakika

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