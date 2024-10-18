Brent Petrol Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatları Yükseldi

Brent petrolün varil fiyatı 74,37 dolara tırmandı, talep artışı fiyatları destekliyor.

18.10.2024 10:47
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,37 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 74,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 74,37 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 70,39 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları dün ABD'de açıklanan güçlü perakende satış verilerinin ardından dünyanın en çok ham petrol tüketen ülkesinde ekonomik aktivitenin arttığına yönelik beklentilerle yükselişe geçti.

Verilere göre, perakende satışlar eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak 714,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Analistler, perakende satışlardaki artışın ekonominin üçüncü çeyrekte büyüme hızını koruduğu görüşünü desteklediğini ifade etti.

Ayrıca, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 12 Ekim ile biten haftada 241 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesi ABD iş gücü piyasasında salgın sonrası yaşanan zirveden bu yana bir yumuşama olduğuna işaret etti.

ABD'de ekonomik hareketliliğin arttığını gösteren veriler, piyasa oyuncularının talep iştahını kabartarak petrol fiyatlarının yükselişini destekledi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılmaya devam edilirken, bankanın yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda da toplamda 50 baz puanlık bir indirim yapması bekleniyor.

Düşük faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak petrol talebini artıracağı düşünülüyor. ABD Dolar Endeksi, önceki işlem seansına göre saat 09.38'de (06.38 GMT) yüzde 0.22 azalarak 103,60'a düştü.

Bunun yanı sıra, Çin hükümetinin son 3 yıldır düşüşte olan gayrimenkul sektörünü canlandırmaya yönelik bazı aşamalı politika adımlarını duyurması da petrol fiyatları üzerinde etkili oldu.

Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ön şartları yerine getiren inşaat projelerine yönelik kredi desteğinin yıl sonuna kadar 560 milyar dolara çıkarılacağını belirtti.

"Beyaz liste" olarak adlandırılan, ön şartları karşılayan emlak ve konut projelerine şu ana kadar 310 milyar dolar aktarıldığına dikkati çeken Bakan Ni, kent-köy ve harap yapıların yenilenmesi projelerine hız verilerek 1 milyon ilave konut yenileme yapılacağını ve bu yerlerde yaşayan vatandaşlara tazminat sağlanacağını kaydetti.

Dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyen gayrimenkul sektörü ve konut piyasasını canlandırmaya yönelik atılan adımlar, talebe yönelik endişeleri ortadan kaldırarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 80,43 doların direnç, 70,04 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Politika, Ekonomi, Enerji, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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