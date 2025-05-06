Brent Petrol Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatları Yükseldi

Brent petrolün varil fiyatı, OPEC+ kararları ve Fed beklentileriyle 61,23 dolara çıktı.

06.05.2025 10:01
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 61,23 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,6 artarak 61,23 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,96 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin üretim artışını hızlandırma kararı almasının ardından dün Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gören petrol fiyatları, bugün piyasa oyuncularının kar alımlarıyla yükseldi.

Fiyatların artışında düşük petrol fiyatlarını değerlendirmek isteyen yatırımcıların yanı sıra yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası kararlarının piyasa yönü üzerindeki etkisi de önemli rol oynuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Bankanın temmuzda yüzde 72 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor. Düşük faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak petrol talebini artıracağı ve fiyatları yukarı yönlü etkileyeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikalarının küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyerek petrol talebini kısıtlayacağı beklentileri, fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Trump, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin film endüstrisinin diğer ülkeler tarafından yok edildiğini savunarak Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğine yabancı ülkelerde üretilen ve ülkeye gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi verdiğini bildirdi. Tarife haberlerinin ardından medya şirketlerinin hisselerinde düşüş görüldü.

Öte yandan, tarafların tarifelerin ertelenmesinin üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine karşın ticaret anlaşmaları konusunda somut bir sonuca ulaşılamadığını anımsatan analistler, şirketlerin uzun vadeli tedarik ve ticaret stratejilerinden belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

Brent petrolde teknik olarak 67,98 doların direnç, 58,85 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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