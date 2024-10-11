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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatları Yükseliyor

Milton Kasırgası ve Orta Doğu'daki gerilim, Brent petrol fiyatını 78,33 dolara yükseltiyor.

11.10.2024 10:49
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,33 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,29 artarak 78,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 74,92 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'yi etkisi altına alan Milton Kasırgası'nın yarattığı endişeler ve İsrail'in İran'ın petrol sahalarına olası saldırı tehlikesinin etkisiyle yükselişini sürdürüyor.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'nin Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde kategori 3 fırtınası olarak etki gösteren Milton Kasırgası, bölgede 3 milyonu aşkın kişiyi elektriksiz bıraktı.

Fırtına nedeniyle büyük yıkım tehlikesi altındaki bölge halkına tahliye çağrısı yapılırken, Florida'daki birçok benzin istasyonunda uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Yakıt talebindeki artış ile birçok benzin istasyonu yetersiz yakıt sebebiyle geçici süreliğine hizmet dışı kaldı.

Petrol kaynaklarının çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da giderek yükselen gerilimin geniş çaplı bir savaşa yol açabileceği endişesi fiyat artışını destekliyor. İsrail, Hamas ve Hizbullah arasında devam eden çatışmanın petrol arzını olumsuz etkileyebileceği endişesi piyasada hakimiyetini sürdürüyor.

Öte yandan, dün ABD'de açıklanan veriler petrol fiyatlarındaki yükselişi kısıtlıyor. Uzmanlar, ABD'de açıklanan enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim hızına yönelik değişikler olabileceğini ifade etti.

Dün ülkede açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda 2,4 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ayrıca, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 5 Ekim ile biten haftada 258 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

İşsizlik maaşı başvurularındaki artışta geçen hafta yaşanan Helene Kasırgası ile işçi grevlerinin de kısmen etkili olmuş olabileceğini kaydeden analistler, ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Milton Kasırgasının da gelecek haftalarda istihdam verilerini etkileyebileceğini söyledi.

Brent petrolde teknik olarak 80,41 ile 83,40 dolar aralığının direnç, 77,42 ile 74,43 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İşsizlik maaşı, Brent Petrol, Hava Durumu, Orta Doğu, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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