Brent Petrol Fiyatları Yükseliyor

05.05.2026 19:29
Brent petrol varil fiyatı 114,54 dolara yükseldi. İran'daki saldırılar ve OPEC+ etkili oldu.

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 114,54 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün 19.10 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 5,88 artarak 114,54 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 105,43 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, İran'dan insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fuceyra bölgesindeki petrol sanayinin hedef alınması etkili olurken, bölgede çıkan ve genişleyen yangının kontrol altına alınması için sivil savunma ekiplerinin müdahalede bulunduğu bildirildi.

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı kaynaklı gerilim sürerken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), gün içinde Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla bugün hayata geçecek Özgürlük Projesi'ne destek vermeye başlayacağını ve bu süreçte 15 bin askeri personelin görev alacağını açıklamıştı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Bu görev, hayati öneme sahip bu uluslararası ticaret koridorundan serbestçe geçiş yapmak isteyen ticari gemilere destek sağlayacaktır." ifadesi kullanılmıştı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi'nin ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesinin ateşkesin ihlali anlamına geleceğine yönelik açıklamaları ise bölgedeki gerilimin devam edeceğine işaret ederek fiyatları destekliyor. İran ordusu, ABD donanmasının bölgeye yaklaşması halinde hedef alınacağını duyurmuştu.

Piyasalarda Orta Doğu kaynaklı arz kesintisi endişeleri devam ederken Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 7 ülkenin haziranda üretimi beklentiler dahilinde günlük 188 bin varil artırma kararı ise fiyatların aşağı yönlü hareketini destekleyen başka bir unsur oldu.

Grubun bir sonraki toplantısı 7 Haziran'da yapılacak.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
