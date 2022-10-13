Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü - Son Dakika
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Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü

13.10.2022 00:24

Brent petroldeki düşüşün ardından son 1 haftada 4 kez zamlanan motorine, bu kez büyük bir indirim yapıldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü. Motorinin litresi 28 lira seviyelerinden tekrar 26 lira seviyelerine indi.

Brent petrol, 80 dolar seviyesinden 100 dolar sınırına kadar çıkmasının ardından akaryakıta son 1 haftada 4 kez zam gelmişti. Ancak brent petrolün tekrar düşüşe geçmesi ve 90 dolar seviyelerine inmesinin ardından motorine büyük bir indirim geldi.

MOTORİNE 2 LİRA 13 KURUŞ İNDİRİM

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 2 lira 13 kuruş düştü. Böylece son 1 haftada 5 lira 41 kuruş artan motorinin litresi 28 lira seviyelerinden tekrar 26 lira seviyelerine geriledi.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 26 lira 41 kuruşa, Ankara'da 26 lira 52 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 54 kuruşa geriledi.

ZAMLAR ÜST ÜSTE GELMİŞTİ

Son bir haftada akaryakıta üst üste zam gelmişti. 5 Ekim tarihinde motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş, 6 Ekim'de motorine 1 lira 39 kuruş, benzine 74 kuruş, 8 Ekim'de motorine 1 lira 54 kuruş, 11 Ekim'de ise 1 lira 39 kuruş artmıştı.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü - Son Dakika
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