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Brent Petrolü 77,50 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika

Brent Petrolü 77,50 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77,50 dolardan işlem görüyor. Dün 81,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,42 dolar seviyesinde tamamladı. Küresel petrol talebine ilişkin endişelerle dün son 4 ayın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor. ABD ekonomisinde artan yavaşlama sinyallerinin bir resesyona dönüşüp dönüşmeyeceğine yönelik endişeler piyasalarda yerini koruyor. ABD ve Çin ekonomisine dair gelişmeler, küresel petrol talebi görünümüne ilişkin endişelere yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

17.11.2023 09:39  - Güncelleme: 09:40

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77,50 dolardan işlem görüyor.

Dün 81,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 77,50 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,02 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol talebine ilişkin endişelerle dün son 4 ayın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.

Dün Brent petrolün varil fiyatı 76,60 dolara, WTI ham petrolün varil fiyatı ise 72,17 dolara kadar gerilerken, fiyatlardaki kısmi toparlanmada piyasa oyuncularının kar satışları etkili oldu.

ABD ekonomisinde artan yavaşlama sinyallerinin bir resesyona dönüşüp dönüşmeyeceğine yönelik endişeler piyasalarda yerini koruyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ve ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de açıklanan ekim ayı ekonomik göstergeleri ise üretim, tüketim, yatırım ve istihdam alanlarında Kovid-19 sonrası toplanmadaki güçlüklerin sürdüğünü ortaya koyuyor.

ABD ve Çin ekonomisine dair gelişmeler, küresel petrol talebi görünümüne ilişkin endişelere yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Öte yandan, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin haber akışı da piyasaların odağında bulunmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,58 ile 77,70 dolar aralığının direnç, 77,46 ile 77,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hamster Coin, Teksas, Dış Politika, Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü 77,50 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brent Petrolü 77,50 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
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