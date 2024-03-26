Brent Petrolü Düşüşe Geçti

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,91 dolardan işlem görüyor.
Dün 86,51 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,08 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.56 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 düşüşle 85,91 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,72 dolardan alıcı buldu.
15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan ve Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasının talep edildiği karar tasarısının dün 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmesi arz endişelerini azaltarak fiyatların kısmı düşüşünde etkili oldu.
ABD'nin çekimser oy kullanması ise bölgede gerginliğin uzun bir süre daha devam edeceği beklentilerini artırarak fiyatların düşüşünü sınırlandırdı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde, ABD'nin kullandığı oyun ülkenin politikasında herhangi bir değişikliği temsil etmediğini belirtti.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'in, BMGK'nin kararına karşı "İsrail ateşi kesmeyecek. Hamas'ı yok edeceğiz." ifadesini kullanması da petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.
Tüm bunlarla birlikte İran destekli Husilerin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle Kızıldeniz'de ticari gemilere düzenlediği saldırıların tedarik kesintilerine sebep olacağı endişeleri sıcaklığını koruyor.
Jeopolitik risklerin yanı sıra Rusya'nın, güneyindeki en büyük petrol rafinerisine insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı nedeniyle üretim kesintisine gitme kararı da petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeyi sürdürüyor.
Brent petrolde teknik olarak 86,74 ile 87,41 dolar aralığının direnç, 85,17 ile 84,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın Türkler ve Payallar Mahalleleri'nde yaşanan hortum sonucu seraları zarar gören 51 üreticiye naylon desteği verdi. Toplamda 51 bin 645 metrekare sera naylonu dağıtımı yapıldı.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,591 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler arasında ise ayçiçeği yer alıyor. Ayçiçeği kilogramı ise 16,431 lira ile 18,00 lira arasında değişiyor.
Niğde'de makine mühendisi çiftin yeraltındaki kayadan oyma depolarda 8-12 derece sıcaklıkta yaklaşık 6 ayda olgunlaştırdığı peynir çeşitleri yabancıların da ilgisini çekti. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Recai Erbişim ve eşi Dilek Erbişim, doğal ortamda fermente edilen peynirlerin daha lezzetli olduğunu öğrenerek Niğde'ye yerleşti ve burada peynir üretmeye başladı. Ürettikleri peynirler, kısa sürede yurt dışından ilgi gördü ve şu anda otel ve restoran gruplarına satış yapıyorlar.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala İstanbul’daki Kürt seçmenin tercihleri tartışılmaya devam ediyor. Kürt sorununun çözümü için bir araya gelen Akil İnsanlar Heyetinde yer alan isimler, İstanbul seçimleri, DEM Parti tabanının tercihleri ve bu tercihlerin Kürt sorunun yeniden ele alınması konusunda bir etki yaratıp yaratmayacağı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci yazar Etyen Mahçupyan, “İstanbul çok kozmopolit ve İstanbul Kürtleri de buna ayak uydurmuş durumda. Hayat pahalılığı ve AK Parti’nin güvenlikçi politikaları karşısındaki güçlü aday Ekrem İmamoğlu’nu destekleyebileceğini düşünüyorum” dedi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, atıl tarım arazilerinin tarıma kazandırılması amacıyla çiftçilere yüzde 50 hibeli tohumluk nohut dağıtımı yapılacak. İlçede 51 bin 400 dekar alanda nohut yetiştirildiği belirtilirken, başvuran çiftçilere 150'şer kilogram tohumluk nohut verileceği açıklandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ'da bulunan Keban Barajı'nda inşa edilen Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santralini ziyaret ederek, güneş enerjisi sisteminin su rezervuarları üzerindeki önemini vurguladı. Yumaklı, bu sistemlerin temiz ve verimli bir enerji kaynağı olduğunu belirterek, aynı zamanda karadaki alan ihtiyacını azaltacağını ifade etti. Bakan Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordineli bir çalışma yürüterek, bu sistemin ülke genelinde yaygınlaştırılması için çalışacaklarını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Gaziantep'te Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları ve enerji projeleri hakkında sunum yapıldı. Şatıroğlu, EBRD'nin Gaziantep'in projelerine sağladığı finansmanın Türkiye'nin enerji dışa bağımlılığını azaltmaya yardımcı olduğunu belirtti. Yeşil şehirler kavramının Gaziantep'te öncü olduğunu vurgulayan Şatıroğlu, güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olmasıyla enerji üretiminde avantaj sağlandığını ifade etti. EBRD Birinci Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink ise Türkiye'ye yaptıkları yatırımların önemli bir kısmının deprem bölgesinde yeniden yapılanma için olduğunu söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ'da bulunan Keban Barajı üzerinde yer alan Yüzer GES'i inceledi. Yumaklı, Türkiye'nin su rezervuarlarının yüzde 10'unu kullanarak yıllık elektrik ihtiyacının 4'te birini karşılayabileceğini belirtti.
Son yıllarda kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle su kaynaklarının olumsuz etkilendiği Van Gölü havzasında, mart ayı, 2003'ten bu yana en çok yağış alan ay olarak kayıtlara geçti. Küresel ısınma ve kuraklığın etkilerinin en çok hissedildiği yerlerden Van Gölü havzasında bu ay etkili olan sağanak ve kar, bölgedeki su kaynakları için umut oldu. Van Gölü havzasında son yıllarda yaşanan az yağış ve aşırı buharlaşma nedeniyle göllerin seviyesi düşmüş, küçük göller kurumuş ve topraktaki su seviyesi azalmıştı. Ancak bu yıl mart ayında düşen yoğun yağışlar havzadaki su seviyesini artıracak ve Van Gölü'nde su miktarını artıracak. Yağışlar aynı zamanda ekosistem, tarım arazileri, içme ve tarımsal sulama, canlılar ve göç rotası üzerinde bulunan kuşlar için de olumlu etkiler sağlayacak.
PeP, Türkiye'nin dijital cüzdan ve ödeme sistemleri platformunda büyüme stratejileri doğrultusunda Deniz Usuloğlu'nu Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atadı. Usuloğlu, şirketin finansal operasyonları dönüştürme ve büyüme ivmesini hızlandırma görevini üstlenecek.
Batman'ın Gercüş ilçesinde doğalgaz temel atma töreni gerçekleştirildi. AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, doğalgazın Gercüş'e önemli bir değer katacağını ve vatandaşların hayat standartlarını yükselteceğini söyledi. Doğalgazın çevre için önemli bir yatırım olduğunu belirten Nasıroğlu, ağaç kesme ihtiyacının ortadan kalkacağını ve çevrenin daha yeşil alanlara sahip olacağını dile getirdi. Vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.
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