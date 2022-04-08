Brent petrolün varil fiyatı 101,38 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 101,38 dolar

08.04.2022 09:42
Brent petrolün varil fiyatı 101,38 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 101,38 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 101,38 dolardan işlem görüyor.

Dün 98,41 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 101,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 96,86 dolardan alıcı buldu.

Hafta başında 109 dolara kadar tırmanan fiyatlar, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin acil durum petrol rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunmak üzere anlaştıklarını açıklamasının ardından düşüşe geçti.

IEA, çarşamba günü yaptığı açıklamada acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını, 60 milyon varilin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanacağını belirtti.

Son olarak Japonya acil rezervinden ek 15 milyon varil petrolü piyasaların istikrarı kapsamında kullanıma açacağını duyurdu. Japonya daha önce yaklaşık dört günlük iç tüketime eşdeğer olan 7,5 milyon varil petrolü kullanıma sunma taahhüdünde bulunmuştu.

Petrol rezervlerinin bir kısmının kullanıma açılacağı haberlerinin ardından, Rusya'ya karşı alınan ambargo kararlarıyla halihazırda arz sıkıntısının yaşandığı uluslararası piyasalarda bir miktar rahatlama görülmesiyle fiyatlar geriledi.

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Japonya, acil petrol rezervinden 15 milyon varil daha kullanıma sunacak Japonya, acil petrol rezervinden 15 milyon varil daha kullanıma sunacak Brent petrolün varil fiyatı 102,19 dolar Brent petrolün varil fiyatı 102,19 dolar

Teksas, Petrol, dolar, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 101,38 dolar - Son Dakika


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