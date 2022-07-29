Yatırımdan kaynaklanan arz problemi nedeniyle brent petrolün varil fiyatı yükseliyor! - Son Dakika
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Yatırımdan kaynaklanan arz problemi nedeniyle brent petrolün varil fiyatı yükseliyor!

29.07.2022 09:45
Yatırımdan kaynaklanan arz problemi nedeniyle brent petrolün varil fiyatı yükseliyor!

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 102,29 dolardan işlem görürken Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,09 dolardan satılıyor. Petrol piyasalarına yükseliş devam ederken buna arz probleminin yaşanmasını ve doların değer kazanmasını gerekçe olarak gösteriyor. Ayrıca OPEC+ grubunun 3 Ağustos'ta toplanması düşünülüyor.

Geçtiğimiz gün 104,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,83 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 102,29 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,09 dolardan alıcı buldu.

YÜKSELİŞİN NEDENİ ARZ VE DOLAR

Fiyatlardaki yükselişte, arz daralmasına ilişkin endişeler ve zayıflayan dolar endeksi etkili oldu.

Arz sıkıntılarına ilişkin somut bir gelişmenin görülmediği piyasalarda petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi devam ediyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş ise dolara endeksli petrolü, diğer para birimlerini kullanan alıcılar için cazip hale getirirken, bu durum petrol fiyatlarındaki yükselişi destekliyor.

OPEC+ KRİTİK KARARLAR ALACAK

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 3 Ağustos'ta toplanması bekleniyor.

Eylül ayına ilişkin üretim politikasının görüşüleceği toplantıda, grubun üretimini sabit tutacağı ya da çok az artıracağı öngörülüyor.

YATIRIM ARTMAZSA FAHİŞ FİYATLAR DEVAM EDECEK

Uzmanlar, petrol sahalarındaki yatırım eksikliği nedeniyle birçok üye ülkenin üretim kotalarını karşılamakta zorlandığı göz önüne alındığında grubun arzı artırmasının zor olacağını ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 102,87 ile 103,57 dolar aralığının direnç, 102,17 ile 101,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

YORUMLAR
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Brent petrolün varil fiyatı 102,29 dolar Brent petrolün varil fiyatı 102,29 dolar ABD'nin San Antonio Kentine Mart Ayından Bu Yana 70.000'den Fazla Göçmen Giriş Yaptı ABD'nin San Antonio Kentine Mart Ayından Bu Yana 70.000'den Fazla Göçmen Giriş Yaptı
Kaynak: AA

Teksas, Opec, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımdan kaynaklanan arz problemi nedeniyle brent petrolün varil fiyatı yükseliyor! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yatırımdan kaynaklanan arz problemi nedeniyle brent petrolün varil fiyatı yükseliyor! - Son Dakika
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