Brent petrolün varil fiyatı 105,16 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 105,16 dolar

11.05.2022 09:58
Brent petrolün varil fiyatı 105,16 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 105,16 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 105,16 dolardan işlem görüyor.

Dün 106,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 102,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,64 artışla 105,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 102,28 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol arzında yaşanan belirsizlikler etkili oldu.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri enerji bakanlarının, küresel petrol talebinde toparlanma yaşandığında, bazı üretici ülkelerin üretim kapasitelerindeki düşüş nedeniyle ihtiyacı karşılamakta zorlanabileceklerine ilişkin açıklamaları piyasalarda arz endişelerine yol açtı.

Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Avn da Rus yayın kuruluşu Sputnik'e verdiği demeçte, ülkesinin gelecek 5 yıla kadar petrol ve gaz üretimini artırma imkanının olmadığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren yeni yaptırım paketinin kapsamını belirlemek üzere yürüttüğü müzakereler devam ediyor.

Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin küresel ekonomide gerilemeye neden olabileceği ve bunun da küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler ise petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1,6 milyon varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 457 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 105,55 ile 108,74 dolar aralığının direnç, 102,36 ile 99,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Brent petrolün varil fiyatı 104,91 dolar Brent petrolün varil fiyatı 104,91 dolar

Hamster Coin, Enerji, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 105,16 dolar - Son Dakika


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