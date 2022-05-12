Brent petrolün varil fiyatı 106,30 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 106,30 dolar

12.05.2022 09:38
Brent petrolün varil fiyatı 106,30 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 106,30 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 106,30 dolardan işlem görüyor.

Dün 108,29 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,51 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,12 azalışla 106,30 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 104,15 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, faiz artırımı beklentileri ve enflasyon endişeleri, ABD dolarında ve petrol stoklarındaki yükseliş ile Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlarının yarattığı ekonomik gerilemeye yönelik endişeler etkili oldu.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 8,3 ile beklentilerinin üzerinde yükseldi. ABD'de, enflasyonda zirve tazelenmese de yüksek seviyelerin korunması da ABD Merkez Bankasının (Fed) daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı endişelerini körükledi.

ABD dolarının geçen günlerde son 20 yılın en yüksek seviyelerine ulaşması da fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına neden olarak petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan beklenenden fazla yükseliş ise talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskılıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 8 milyon 500 bin varil (yüzde 2) artarak 424 milyon 200 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 457 bin varil azalacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de devam eden Kovid-19 salgını tedbirleri ise ekonomik gerileme endişelerini destekliyor. Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin 7'nci haftasına girilen Şanghay'da, imalat, inşaat ve ticaret şirketleri faaliyetlerini kapalı devre salgın koruma tedbirleri altında yürütüyor.

Öte yandan, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan tedarik endişeleri fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor. AB üyesi ülkelerin temsilcileri Rusya'ya karşı uygulanacak yeni yaptırım paketinde yer alan petrol ithalatına yasak getirilmesi konusunda anlaşmaya varmak için bazı üye ülkelerin liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 106,70 ile 107,09 dolar aralığının direnç, 105,62 ile 104,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Brent petrolün varil fiyatı 105,16 dolar Brent petrolün varil fiyatı 105,16 dolar

Avrupa Birliği, Hamster Coin, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 106,30 dolar - Son Dakika


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