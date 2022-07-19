Brent petrolün varil fiyatı 106,52 dolar - Son Dakika
Üye Girişi

Brent petrolün varil fiyatı 106,52 dolar

19.07.2022 09:52
Brent petrolün varil fiyatı 106,52 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 106,52 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 106,52 dolardan işlem görüyor.

Dün 106,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 106,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 99,75 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları dün, zayıflayan dolar endeksi ve arz daralmasına ilişkin endişelerle günlük yaklaşık yüzde 5 yükseliş kaydetti.

Arz sıkıntılarına ilişkin somut bir gelişmenin görülmediği piyasalarda petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi devam ediyor.

Öte yandan, Çin'de Kovid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar ile artan resesyon endişeleri fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 106,53 ile 107,47 dolar aralığının direnç, 105,59 ile 104,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

YORUMLAR
500
Beyaz Saray: Teksas'taki saldırıda emniyet güçlerinin başarısızlığı kabul edilemez Beyaz Saray: Teksas'taki saldırıda emniyet güçlerinin başarısızlığı kabul edilemez Son dakika haber | Teksas'taki okul saldırısına ilişkin rapor emniyet güçlerinin başarısızlığını gösteriyor Son dakika haber | Teksas'taki okul saldırısına ilişkin rapor emniyet güçlerinin başarısızlığını gösteriyor
Kaynak: AA

Hamster Coin, Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 106,52 dolar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:46 Balkonda kavga eden çift, parmaklıkların kırılmasıyla metrelerce yükseklikten düştü!
09:21 Erdoğan-Putin-Reisi zirvesi dünyanın gündeminde! Masada Suriye'deki gelişmeler var
09:20 Çoban sürüsünü yolun karşısına geçirmeye çalışırken araç aralarına daldı: 19 koyun ile 1 eşek telef oldu
08:52 Nagihan Karadere, Selçuk Ural'ın "Tek gecelik ilişkimden oldu" dediği Hakan Ural'dan intikam aldı: Zamanında bana 'evlat olsa sevilmez' demişti
08:46 CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'daki aile mezarlığında gamalı haç görüldü! Kimse şikayetçi olmadı
08:23 Adana'da kene can aldı! Isırılan polis memuru öldü
08:03 Sandık görevlilerinin eğitimi sırasında AK Parti'den uyarı: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a verilen oylar başka bir adaya yazılmış
07:59 Hamile olduğunu öğrenen genç oyuncu Yağmur Ün, başrol olduğu filmden çıkarıldı
07:33 Esenyurt'ta ambulans şoförü ile yol üzerindeki adam kavga etti: Bu kadar hızlı gidilir mi
07:30 Meteoroloji uyardı: 13 ilde sel ve su baskınları meydana gelebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 09:59:15. #1.11#
SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 106,52 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement