Brent petrolün varil fiyatı 106,87 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 106,87 dolar

06.04.2022 10:29
Brent petrolün varil fiyatı 106,87 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 106,87 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 106,87 dolardan işlem görüyor.

Dün 109,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 106,87 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 101,92 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik kömür ambargosu kararı etkili oldu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dün, Rusya'ya karşı uygulanacak 5. yaptırım paketi kapsamında, Rusya'dan kömür ithalatına yılda 4 milyar avro değerinde yasak getireceklerini duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Rusya'ya fosil enerji bağımlılığından çıkışın kömürle başlayacağını, ardından petrol ve gazın takip edeceği söyledi.

Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle AB'nin Rus enerji sektörüne resmi olarak uyguladığı ilk ambargo olarak öne çıkan bu kararı, küresel petrol piyasalarında arz daralması endişelerine yol açtı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kiev yakınlarındaki Buça kentinde sivillere ait cesetlerin bulunmasının ardından Avrupa ile eş zamanlı olarak bugün, Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımları açıklayacaklarını duyurdu.

ABD ve G7 ülkelerinin, 5. yaptırım paketinde dört önemli Rus bankasına tam işlem yasağı getiren AB'ye katılarak Rus finans kurumlarına yönelik yaptırımlarını genişletmesi bekleniyor.

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ) Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, konuya ilişkin değerlendirmesinde, AB'nin Rus petrolünü de hedef alan ek yaptırımlar için çalışmalarını yürüttüğünü anımsatarak, piyasalarda, fiyatı artırmak ve talebi azaltmak için Rus petrol ithalatına yönelik bir vergi veya tarife uygulamasının getirilebileceği görüşünün ortaya atıldığını ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 107,45 ile 109,32 dolar aralığının direnç, 105,58 ile 103,71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Brent petrolün varil fiyatı 109,25 dolar Brent petrolün varil fiyatı 109,25 dolar AB, Rusya'nın Ukrayna'nın Buça kentinde sivilleri öldürmesini kınadı AB, Rusya'nın Ukrayna'nın Buça kentinde sivilleri öldürmesini kınadı

Avrupa Birliği, Rusya, dolar, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 106,87 dolar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 106,87 dolar - Son Dakika
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