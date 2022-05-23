Brent petrolün varil fiyatı 110,83 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 110,83 dolar

23.05.2022 10:20
Brent petrolün varil fiyatı 110,83 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 110,83 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 110,83 dolardan işlem görüyor.

Dün 113,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,76 artışla 110,83 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 111,10 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'de 30 Mayıs Anma Günü'nden eylül ayına kadar devam eden yoğun seyahat sezonunun gelmesiyle petrol talebinin artacağı beklentileri etkili oldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi de dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha uygun hale getiriyor. Bu durum alımların artmasına neden olarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmeye başlanması piyasaları olumlu etkiliyor.

Dün Şanghay'da vaka sayısı 20 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Kentte haziran başında tüm kısıtlamaların kaldırılarak "normale dönülmesi" hedefleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 111,31 ile 111,58 dolar aralığının direnç, 110,64 ile 110,24 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Kaynak: AA

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