Brent petrolün varil fiyatı 114,38 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 114,38 dolar

02.06.2022 09:58
Brent petrolün varil fiyatı 114,38 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 114,38 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 114,38 dolardan işlem görüyor.

Dün 115,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 116,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,64 azalışla 114,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 114,51 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Rusya'ya yönelik ambargoyla arzda daralma yaşanması ihtimaline karşı Suudi Arabistan'ın üretimini artırabileceğine yönelik haber akışı etkili oldu.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek 6'ncı yaptırım paketi konusunda anlaşması talep toparlanmasının yaşandığı dönemde ortaya çıkabilecek arz sıkıntılarına yönelik endişeleri tetikledi.

Pazartesi günü alınan kararın ardından fiyatlar 120 doların üzerini test etti. Bu nedenle eylülde yapılması planlanan üretim artışının, temmuz ayına çekilebileceği belirtiliyor.

Piyasalar söz konusu kararın değerlendirileceği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün yapacağı toplantıya odaklandı. Suudi Arabistan tarafından yapılabilecek üretim artışına rağmen, uzmanlar toplantıda OPEC+ grubunun temmuz ayına ilişkin üretim politikasını değiştirmeyebileceğini de değerlendiriliyor.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 181 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 67 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklarda beklenenden fazla azalış, talep toparlanmasına işaret ederek fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 115,15 ile 115,57 dolar aralığının direnç, 114,10 ile 113,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Kaynak: AA

Rusya, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 114,38 dolar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 114,38 dolar - Son Dakika
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