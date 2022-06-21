Brent petrolün varil fiyatı 115,12 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 115,12 dolar

21.06.2022 09:36
Brent petrolün varil fiyatı 115,12 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 115,12 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 115,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 114,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 114,13 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,87 artışla 115,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 109,97 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol arzına ilişkin endişeler etkili oldu.

ABD ve Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları nedeniyle piyasalarda arz daralması endişeleri zemin kazanıyor.

Uzmanlar, petrol üretimi ve rafinerileri için gerekli ekipman gönderiminin de yaptırım kapsamında olmasının piyasaları olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Öte yandan, küresel ekonomik büyümeye ilişkin belirsizlikler ve Çin'de Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerin henüz tamamen kalkmamış olması fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 115,44 ile 116,09 dolar aralığının direnç, 114,79 ile 114,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Brent petrolün varil fiyatı 113,75 dolar Brent petrolün varil fiyatı 113,75 dolar Libya'da ham petrol üretiminde sert düşüş yaşandı Libya'da ham petrol üretiminde sert düşüş yaşandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 115,12 dolar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 115,12 dolar - Son Dakika
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