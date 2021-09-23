Üye Girişi
Brent petrolün varil fiyatı 76,38 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 76,38 dolar

23.09.2021 10:11
Brent petrolün varil fiyatı 76,38 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76,38 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76,38 dolardan işlem görüyor.

Dün 76,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 76,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,42 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarının beklenenden fazla düşmesi, talebin toparlandığı algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta 3 milyon 500 bin varil (yüzde 0,8) azalarak yaklaşık 417 milyon varil oldu. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD'nin güney kıyılarının tropik fırtınaların etkisi altında kalması sonrası Meksika Körfezi'ndeki petrol üretim platformlarında tam kapasite üretime geçilememesi de fiyatların yükselişine destek oluyor. ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi de Meksika Körfezi'nde petrol üretiminin yaklaşık yüzde 16, doğal gaz üretiminin ise yüzde 24 düştüğünü bildirdi.

Ayrıca, bilinen borcu 300 milyar doları aşan Çinli şirket Evergrande'ye ilişkin haber akışı piyasalarda dikkatle takip ediliyor. Şirketin borç ödemesi için görüşmelerde bulunduğuna ilişkin haberler de yatırımcıların risk iştahını artırarak petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketlenmesine destek oluyor.

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmenin, doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışı desteklendiğini belirten uzmanlar, kış aylarının soğuk geçmesi durumunda gaz arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle elektrik şirketlerinin üretim için gaz yerine petrol kullanabileceğini vurguluyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,66 ile 76,88 dolar aralığının direnç, 76,05 ile 75,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Teksas, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 76,38 dolar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Burak Yılmaz'ın şov yaptığı maçtan selfie paylaştı 10:28 A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Burak Yılmaz'ın şov yaptığı maçtan selfie paylaştı Galatasaray, yönetimdeki en kötü başlangıcı yaptı! Tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti 10:17 Galatasaray, yönetimdeki en kötü başlangıcı yaptı! Tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti Elindeki palayla yolcu minibüsüne saldırdı! Kimse nedenini anlamadı 09:59 Elindeki palayla yolcu minibüsüne saldırdı! Kimse nedenini anlamadı
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı 09:57 Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi 09:49 Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin? 09:24 Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı 08:46 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı Londra'da açacağı restoran için takipçilerinden destek isteyen Nusret, çıraklık fotoğrafını paylaştı 07:36 Londra'da açacağı restoran için takipçilerinden destek isteyen Nusret, çıraklık fotoğrafını paylaştı

Son Dakika Haberleri
10:28 Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı
10:19 Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor
10:17 Galatasaray, yönetimdeki en kötü başlangıcı yaptı! Tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti
09:59 Elindeki palayla yolcu minibüsüne saldırdı! Kimse nedenini anlamadı
09:57 Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı
09:54 Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak
09:51 Bakan Soylu, Hakkari'deki uyuşturucu operasyonunda 566 kilogram eroin ele geçirildiğini duyurdu
09:48 Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi
09:47 Sergen Yalçın'a yaptığı hareket sonrası Balotelli'den açıklama: Beynimi göstermek zorundaydım
09:23 Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?
Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı         
10:28
Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor         
10:19
Profesör bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medyada yer yerinden oynadı Profesör bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medyada yer yerinden oynadı         
10:09
Altıncı kez banlanan Twitch yayıncısı Indiefoxx nickli Jenelle, yayında gaz çıkardığı için partnerliği iptal edildi Altıncı kez banlanan Twitch yayıncısı Indiefoxx nickli Jenelle, yayında gaz çıkardığı için partnerliği iptal edildi         
09:58
Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak         
09:54
Sergen Yalçın'a yaptığı hareket sonrası Balotelli'den açıklama: Beynimi göstermek zorundaydım Sergen Yalçın'a yaptığı hareket sonrası Balotelli'den açıklama: Beynimi göstermek zorundaydım         
09:47
Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in düğününde talihsiz kaza! Fenomen Sibil Çetinkaya, gelinliğin üstüne maytap düşürdü Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in düğününde talihsiz kaza! Fenomen Sibil Çetinkaya, gelinliğin üstüne maytap düşürdü         
08:57
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı         
19:15
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının "İmparatoru" deniliyor         
18:53
Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı         
17:19
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti         
17:17
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 10:34:43. #1.12#
SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 76,38 dolar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement