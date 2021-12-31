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Brent petrolün varil fiyatı 79,41 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 79,41 dolar

31.12.2021 09:57
Brent petrolün varil fiyatı 79,41 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,41 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,41 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,53 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 düşüşle 79,41 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,86 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki kısmi düşüşte, Kovid-19'un Omicron varyantının ekonomik toparlanma ve küresel petrol talebi üzerindeki etkilerinin oluşturduğu belirsizlik etkili oldu.

Omicron varyantının kolay atlatıldığına ve sağlık sistemine yük bindirmeyeceğine ilişkin çalışmalara karşın vaka sayılarının rekor seviyelerde seyretmesi küresel ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesini beraberinde getiriyor.

Kovid-19 salgınında birçok ülkede rekor seviyeye çıkan vaka sayıları sonrası kısıtlamaların artabileceğine yönelik endişeler de gün geçtikçe artıyor.

Yılın son işlem günündeki kısmi düşüşe rağmen, petrol fiyatları yüzde 50'nin üzerindeki yıllık artışla 2009'dan bu yana ki en büyük yıllık artışı kaydetmeye hazırlanıyor.

Öte yandan piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 4 Ocak'ta yapacakları toplantıya odaklandı. Toplantıda, grubun şubatta günlük 400 bin varillik planlı üretim artışına devam edip etmeyeceği kararlaştırılacak.

Brent petrolde teknik olarak 79,37 ile 79,67 dolar aralığının direnç, 79,13 ile 78,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Omicron, Petrol, dolar, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 79,41 dolar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 79,41 dolar - Son Dakika
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