Brent petrolün varil fiyatı 86,44 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86,44 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 86,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,06 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 86,44 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,75 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, artan petrol talebi karşısında üretimin yetersiz kalacağına ilişkin endişeler etkili oldu.

Piyasalarda Kovid-19'un Omicron varyantının küresel petrol talebi üzerindeki etkisinin kısa ömürlü olacağına dair iyimser yaklaşım güç kazanırken, OPEC+ grubunun 400 bin varil üretim artışına şubatta da devam etmesi kararının ardından bazı üye ülkelerdeki üretim kısıntıları nedeniyle hedeflenen kotaya ulaşılamaması, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, Çin'in 31 Ocak-6 Şubat döneminde ABD ve bazı büyük petrol tüketicisi ülkelerle fiyatların düşürülmesi için koordineli olarak varılan anlaşma kapsamında petrol rezervlerini piyasaya sunacağını açıklaması ise fiyatlardaki yükselişi baskılıyor.

ABD Enerji Bakanlığı da perşembe günü 6 şirkete 18 milyon varillik stratejik ham petrol rezervi satışı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Açıklamayla, bu gibi satışların takvimini sıkılaştırarak piyasaya daha fazla petrol arzı sağlayabileceğine yönelik beklentiler güçlendi.

Brent petrolde teknik olarak 86,59 ile 87,25 dolar aralığının direnç, 85,93 ile 85,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.