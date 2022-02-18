Üye Girişi
Brent petrolün varil fiyatı 92,69 - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 92,69

18.02.2022 09:21
Brent petrolün varil fiyatı 92,69

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 92,69 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 92,69 dolardan işlem görüyor.

Dün 94,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 92,69 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,37 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, İran'dan piyasaya gelebilecek ek petrol arzına yönelik beklentilerin güçlenmesi etkili oldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz olarak hayata geçirilmesi için görüşmeler devam ediyor.

Dün Fransız Senatosunda söz konusu müzakerelere ilişkin senatörleri bilgilendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran ile nükleer anlaşmaya dair karara birkaç gün içerisinde varılabileceğini kaydetti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri de çarşamba günü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, görüşmelerde nihai anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduklarını belirtmişti.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, İran petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla günlük yaklaşık 1 milyon varil petrolün piyasaya arz edilebileceği değerlendiriliyor.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Rusya- Ukrayna gerilimine ilişkin çelişkili açıklamalar ve bunun arz daralması endişelerine yansıması ise fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

Uzmanlar, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının piyasaların odağında kalmaya devam ettiğinin altını çiziyor.

Brent petrolde teknik olarak 92,94 ile 93,61 dolar aralığının direnç, 92,27 ile 91,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

YORUMLAR
500

Nükleer, Viyana, dolar, İran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 92,69 - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
09:18 Hakim dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Erdal Beşikçioğlu oyunculuğuyla mest etti
09:15 Yunanistan'da gemide korkutan yangın! Kaptan yolcuların derhal gemiyi terk etmesini istedi
09:12 Ferdi Kadıoğlu'na yöneltilen soruda , "Sadece Fenerbahçe'de oynarım diyebilir misin" sorusuna: Menajerim görüşmelerle ilgileniyor
09:06 16 yaşındaki Sıla'yı ölüme götüren "uygunsuz fotoğraf" detayı! Her şey o görüntüyle başladı!
09:03 Tatlıtuğ çiftinin huzuru kalmadı, tehditler devam etti: Seni bidona koyup asit dökeceğim, ardından kocana şarjör boşaltacağım
03:40 Motosiklet sürücüsü affetti ama Trafik Denetleme Müdürlüğü affetmedi! Testereli sürücünün ehliyeti alındı
08:47 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Cemre öğrendiği sırrı Fırat'a açıklayabilecek mi?
08:26 Oğlunun ceza yediğini gören anne, çakarlı ışık cihazını oğlunun başında parçaladı
08:22 Seçime bir kala gözler onlarda! 5 araştırma şirketine göre hangi parti, kaç oy alacak?
08:15 Eşini öldüren polis memuruna indirim uygulanmaksızın müebbet cezası verildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 09:28:35. #1.11#
SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 92,69 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement