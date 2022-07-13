Brent petrolün varil fiyatı 99,34 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 99,34 dolar

13.07.2022 09:12
Brent petrolün varil fiyatı 99,34 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,34 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,34 dolardan işlem görüyor.

Dün 106,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,49 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.03 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 99,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,78 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Kovid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Küresel piyasalarda resesyon riski algısı talebin düşeceği beklentilerini güçlendiriyor. Ayrıca merkez bankalarının enflasyonla mücadelede faiz oranlarını artırması ve bunun da doları güçlendireceği endişeleri, talebin daha da düşebileceği algısını besliyor. Yüksek merkez bankası faizleri kaynaklı bu iki beklentinin fiyatların 100 dolar bandının altına gerilemesinde büyük etkisi oluyor.

Ayrıca, dünya genelinde finansal pazarlar resesyon ve enflasyon ikilemi arasında yön arayışını sürdürürken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Haziran ayı enflasyonunun yüksek gelebileceğine yönelik açıklamalar piyasalarda belirsizlikleri artırırken, artan dolar talebiyle dolar endeksi 108,1'le son 20 yılın zirvesindeki seyrine devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısında da 75 baz puanlık faiz artışına gidilebileceği beklentisi güçleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 98,33 ile 101,17 dolar aralığının direnç, 96,91 ile 97,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 99,34 dolar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 99,34 dolar - Son Dakika
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