Brent petrolde büyük düşüş! Motorin ve benzin fiyatlarına da yansıyacak

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15 bin lira maaş veriliyor ancak çalışacak personel yok

Dün günü 96,78 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, dün saat 19.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,16 düşüşle 93,72 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 88,20 dolardan alıcı buldu.

DÜŞÜŞTE EKONOMİK VERİLER ETKİLİ OLDU

Fiyatların düşüşünde, dünya genelinde açıklanan olumsuz ekonomik veriler ve resesyon beklentileri etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, dün ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil artarak 426 milyon 600 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 467 bin varil azalacağı yönündeydi. Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları da 200 bin varil artışla 225 milyon 300 bin varil oldu.

TALEBİN DÜŞÜK SEYRETMESİ FİYATLARI AŞAĞI YÖNLÜ BASKILIYOR?

Söz konusu olumsuz veriler dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de talebin yüksek olması beklenen yaz seyahat döneminde düşük seyrettiği algısını destekleyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. Uzmanlar, azalan talepte yüksek seyreden petrol fiyatlarının etkili olduğu görüşünde.

İngiltere Merkez Bankası (BoE)'nın son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak politika faizini 50 baz puanlık artışla yüzde 1,75 seviyesine çıkarması kararı da talep görünümünde endişeye yol açan diğer bir gelişme oldu.

AKARYAKITTA İNDİRİM OLACAK MI?

6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.