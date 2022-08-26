Brent petrolün varil fiyatı 100,37 dolar - Son Dakika
Üye Girişi

Brent petrolün varil fiyatı 100,37 dolar

26.08.2022 10:00
Brent petrolün varil fiyatı 100,37 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 100,37 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 100,37 dolardan işlem görüyor.

Dün 102,47 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,03 artarak 100,37 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,59 dolardan alıcı buldu.

ABD'de petrole olan talebin beklentilerin üstünde seyrettiğine ilişkin verilerle dün bir miktar yükseliş kaydeden petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda gelecek dönem para politikalarına ilişkin yapacağı değerlendirme öncesi az da olsa yükselişine devam ediyor.

Powell'ın bugün yapacağı konuşmada, enflasyonla mücadele konusunda daha önce açıklanan taahhütleri yinelemesi bekleniyor.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış da talebin yüksek seyrettiği algısıyla fiyatları destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 300 bin varil azalarak 421,7 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 450 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 8 milyon 100 bin varil azalışla 453,1 milyon varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 100 bin varil azalışla 215,6 milyon varil oldu.

Dünyanın önde gelen navigasyon şirketlerinden Tomtom'un Trafik Endeksi verileri de Asya Pasifik, Avrupa ve Kuzey Amerika araçla seyahat seviyelerinin 24 Ağustos itibarıyla güçlü bir haftalık büyüme kaydettiğini gösteriyor.

Kazakistan'nın ham petrol ihracatının, liman tesislerinde yapılması gereken onarım çalışmaları nedeniyle aylarca aksayabileceğine yönelik haberler de fiyatlar üzerinde etkili oldu. Söz konusu bakım çalışmalarının ağustosta günlük 1 milyon varilden fazla petrol sevkiyatını etkileyebileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın hafta başında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlere karşılık üretimi kısabileceğini açıklaması, piyasalarda arz daralması endişelerini destekleyerek fiyatlardaki yükselişte etkili oluyor.

OPEC+ grubu, eylül ayı için beklenenden daha düşük bir üretim artışına giderek petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı almıştı. Grup, temmuz ve ağustos ayları için günlük 648 bin varil üretim artışı hedeflemişti.

Brent petrolde teknik olarak 100,50 ile 100,87 dolar aralığının direnç, 99,73 ile 99,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

YORUMLAR
500
Okul servisi beklerken kurşunların hedefi olan öğrenci hayatını kaybetti Okul servisi beklerken kurşunların hedefi olan öğrenci hayatını kaybetti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 'Vize konusunda uyaracağız' sözlerine ABD'den cevap: İlişkilerimiz zarar görsün istemeyiz Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 'Vize konusunda uyaracağız' sözlerine ABD'den cevap: İlişkilerimiz zarar görsün istemeyiz
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hamster Coin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 100,37 dolar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:47 UEFA ülke puanı sıralamasında İsrail'e de geçilerek 21 sıraya geriledik
09:45 Gülşen'in tutuklanmasının ardından hakim ve savcılara seslenen Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan tepki: Derdi kaos ve anarşizm
09:23 Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı! Nikah için saatleri sayıyor
09:05 AK Partili Şamil Tayyar, şarkıcı Gülşen'in tutuklanma kararını eleştirdi: Kaş yaparken göz çıkarmak böyle bir şey olsa gerek
09:02 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den 'nükleer' uyarı: Dünya büyük bir felaketin eşiğinden döndü
09:02 Okul servisi beklerken kurşunların hedefi olan öğrenci hayatını kaybetti
08:58 UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe kasasını doldurdu
08:39 Gülşen'in tutuklanmasına bir tepki de Nagehan Alçı'dan: Bir an önce özgürlüğüne kavuşmalı
08:38 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AK Partili isimden sonra bir teşekkür de MHP'li başkandan geldi
08:29 Ölümden dönen İbrahim Tatlıses kazayı anlattı: İdo yangın tüpü bulup alevleri söndürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 10:00:41. #1.13#
SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 100,37 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement