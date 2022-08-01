Brent petrolün varil fiyatı 103,34 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 103,34 dolar

01.08.2022 09:36
Brent petrolün varil fiyatı 103,34 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 103,34 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 103,34 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 110,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 103,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 düşüşle 103,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,58 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Çin ve Japonya'nın temmuz ayına ilişkin zayıf imalat verilerinin talep görünümü üzerinde baskı oluşturması etkili oldu.

Çin'de talebin azaldığına işaret eden ve 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri bugün yayımlandı. Buna göre, petrol, kömür ve metal izabe sektörlerinde devam eden daralmanın da etkisiyle Çin'de PMI temmuzda bir önceki aya göre 1,2 puan düşüşle 49'a geriledi. Ayrıca, Japonya'da imalat sanayi PMI temmuzda 0,1 puanlık sınırlı düşüşle 52,1'e geriledi.

Öte yandan, piyasalar OPEC+ ülkelerinin bu hafta yapacağı toplantıya odaklandı. Grubun toplantıda alacağı kararın petrol arzını artırmaya yönelik olacağı beklentisi de fiyatları aşağı çekiyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 103,34 dolar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 103,34 dolar - Son Dakika
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