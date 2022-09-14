Brent petrolün varil fiyatı 92,78 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 92,78 dolar

14.09.2022 09:36
Brent petrolün varil fiyatı 92,78 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,78 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,78 dolardan işlem görüyor.

Dün 95,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 azalarak 92,78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,01 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

ABD'de ağustos ayı enflasyonunun tahminlerin üzerinde gerçekleşerek ABD Merkez Bankasının agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentileri güçlendirmesi petrol piyasalarında talep düşüşü endişelerine yol açtı.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü ise talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatlardaki gerilemeyi destekledi.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 35 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'deki Kovid-19 salgını kısıtlamaları da talep görünümünü olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün dün yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, küresel petrol talebine ilişkin artış öngörüsünü yinelemesi fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen seneye kıyasla günlük bazda 3 milyon 100 bin varil artarak yaklaşık 100 milyon varile ulaşması bekleniyor.

Gelecek yıl ise Çin'de salgının kontrol altına alınmasıyla küresel ekonomik büyüme beklentilerinin petrol tüketimini artıracağı tahmin ediliyor. Buna göre, küresel petrol talebinin günlük 2 milyon 700 bin varil artarak yaklaşık 102 milyon 730 bin varile ulaşması öngörülüyor.

Piyasalar bugün Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayımlanacak petrol piyasası raporuna odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 92,92 ile 93,38 dolar aralığının direnç, 92,46 ile 92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 92,78 dolar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 92,78 dolar - Son Dakika
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