Brent petrolün varil fiyatı 94,53 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 94,53 dolar

05.08.2022 09:31
Brent petrolün varil fiyatı 94,53 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,53 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,53 dolardan işlem görüyor.

Dün 97,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 94,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,08 dolardan alıcı buldu.

Dün 93,72 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, arz daralması endişeleriyle kısıtlı da olsa yükselişe geçti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun çarşamba günkü toplantısında eylül ayı için kısıtlı bir üretim artışı kararı alması da piyasanın sahip olduğu sınırlı kapasiteye işaret ederek arz endişelerini kuvvetlendirdi.

Grup, petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı aldı. Bu rakam, haziranda günlük 432 bin varil, temmuz ve ağustosta ise 648 bin varil olarak belirlenmişti.

Uzmanlar, arz endişelerinin, Avrupa Birliği'nin Rus ham petrol ve petrol ürünlerinin deniz yoluyla ithalatını yasaklayan yaptırımlarının yürürlüğe gireceği kış aylarıyla daha da artacağını öngörüyor.

Talep tarafında, İngiltere Merkez Bankasının (BoE), son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak politika faizini 50 baz puanlık yükselişle yüzde 1,75 seviyesine çıkarması fiyatları olumsuz etkiliyor.

Piyasalar, bugün ABD ekonomisinde yaşanan teknik resesyonun gerçek anlamda bir ekonomik durgunluk olup olmadığına dair önemli bir sinyal verecek olan ABD'nin istihdam raporundaki verilere odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 94,72 ile 94,89 dolar aralığının direnç, 94,36 ile 94,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 94,53 dolar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 94,53 dolar - Son Dakika
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