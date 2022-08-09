Brent petrolün varil fiyatı 95,90 dolar - Son Dakika
Üye Girişi

Brent petrolün varil fiyatı 95,90 dolar

09.08.2022 10:03
Brent petrolün varil fiyatı 95,90 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,90 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,90 dolardan işlem görüyor.

Dün 96,82 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 düşüşle 95,90 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin belirsizlikler etkili oldu. Küresel ekonomik resesyon endişeleri de talep görünümünü olumsuz etkileyen diğer bir unsur olarak fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Öte yandan, Çin'de beklenenden daha güçlü gelen ticaret verileri ise ülkede petrol talebinin korkulduğu kadar gerilemeyeceği beklentilerine yol açtı. Çin'in petrol ithalatı temmuzda bir önceki aya göre artış kaydetti ancak mevsimsel bazda devam eden Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle zayıf kaldı.

Arz tarafında ise İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelerin yaklaşık 5 aylık aranın ardından 4 Ağustos'ta yeniden başlaması endişeleri hafifletti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün yaptığı açıklamada, müzakerelerin tamamlandığını ifade etti.

Borrell, nükleer müzakerelerin ardından sunulan "nihai metin" hakkında, "Ancak her teknik meselenin ve her paragrafın arkasında başkentlerde alınması gereken bir siyasi karar yatmaktadır. Bu yanıtlar, olumlu olursa anlaşmayı imzalayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalar, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 96,88 ile 97,30 dolar aralığının direnç, 96,46 ile 96,04 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

YORUMLAR
500
Nijerya Petrol Bakanı Sylva: 'Nijerya'da her gün 400 bin varil petrol çalınıyor' Nijerya Petrol Bakanı Sylva: 'Nijerya'da her gün 400 bin varil petrol çalınıyor' Küba'daki ham petrol depolama tesisinde 1 yakıt tankı daha patladı: 3 yaralı Küba'daki ham petrol depolama tesisinde 1 yakıt tankı daha patladı: 3 yaralı
Kaynak: AA

Hamster Coin, Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 95,90 dolar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:53 Buzulların eridiği alanlara göz diktiler! Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg gibi milyarderler gömülü hazinenin peşinde
15:52 Koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı Sıla, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu
15:36 Galatasaray, geçtiğimiz yılın Süper Lig gol kralı Umut Bozok ile anlaşmaya vardı
15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paniğe kapılan Yunanistan'a mesaj: Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecekler
14:52 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'a açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:44 GP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, "Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz" pankartı
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 16:12:40. #1.11#
SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 95,90 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş