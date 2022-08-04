Brent petrolün varil fiyatı 96,55 dolar - Son Dakika
Üye Girişi

Brent petrolün varil fiyatı 96,55 dolar

04.08.2022 09:47
Brent petrolün varil fiyatı 96,55 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 96,55 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 96,55 dolardan işlem görüyor.

Dün 102,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 96,55 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,50 dolardan alıcı buldu.

Son 6 ayın en düşük seviyelerine gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, dünya genelinde açıklanan olumsuz ekonomik veriler ve resesyon beklentileriyle dalgalı bir seyir izliyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki artış da talebin düşük seyrettiği algısını destekleyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, dün ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil artarak 426 milyon 600 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 467 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 200 bin varil artışla 225 milyon 300 bin varil oldu.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun eylül ayı için önceki aylara göre kısıtlı bir üretim artışına gidileceğine yönelik kararı fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, çarşamba günü yapılan 31'inci Bakanlar Toplantısı'nda petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı aldı.

OPEC'ten yapılan açıklamada, yetersiz yatırımlar nedeniyle azalan ek üretim kapasitelerinin, ciddi arz kesintilerine karşı büyük bir dikkatle kullanılması gerektiği belirtildi.

Grup, petrol üretimini haziranda günlük yaklaşık 432 bin varil, temmuz ve ağustosta ise günlük 648 bin varil artırma kararı almıştı.

Uzmanlar, önceki aylarda daha yüksek üretim hedefleri koyan OPEC+ grubunun bu hedeflere ulaşamamasının, pek çok üye ülkenin kaynaklarını tüketmesinin ve küresel petrol talebinde yaşanan azalmanın dün alınan kararda etkili olduğu görüşünü ifade ediyor.

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumunun (CPC) Tengiz-Novorossisk boru hattından yapılan tedariki Tengiz sahasındaki tamirat çalışmaları ve Kaşagan sahasındaki üretim kesintisi nedenleriyle ciddi oranda düşürdüğüne yönelik haber akışı da fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 1'ini karşılayan CPC boru hattı, Kazakistan petrolünü Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossisk terminaline taşıyor.

Brent petrolde teknik olarak 97,01 ile 97,34 dolar aralığının direnç, 96,49 ile 96,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

YORUMLAR
500
Fisker Ocean gün ışığına çıkıyor Fisker Ocean gün ışığına çıkıyor G7 ülkelerinden Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması çağrısı G7 ülkelerinden Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması çağrısı Çin'in fırlattığı güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarına düştü Çin'in fırlattığı güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarına düştü
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 96,55 dolar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
15:33 Yediiklim Yayınevi'nin öğretmeni sosyal medya canlı yayınında konuştu: İğne deliği kadar bir şey bulsunlar intihar edeceğim
15:13 Mehmet Yalçınkaya, adını kullanan işletmelere savaş açtı: Hepsini ifşa edeceğim
15:06 YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak
14:37 Kılıçdaroğlu'ndan KPSS'nin iptali sonrası sert sözler: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan saraya, en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var
14:29 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz
14:27 KPSS'nin iptal edilmesi sonrası tüm adaylardan özür dileyen ÖSYM Başkanı Ersoy yeni süreci açıkladı
14:22 Trabzonsporlu Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Geçen yaz gidecektim
14:21 CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı'na enflasyon tepkisi: Bunun tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır
14:12 28 yaşındaki Norveç Adalet Bakanı Mehl'in bikinili pozu ülkeyi karıştırdı: Kuralları çiğnedin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 15:48:34. #1.13#
SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 96,55 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement