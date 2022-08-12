Brent petrolün varil fiyatı 99,31 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 99,31 dolar

12.08.2022 10:36
Brent petrolün varil fiyatı 99,31 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,31 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,31 dolardan işlem görüyor.

Dün 100,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 99,31 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,27 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, enflasyon ve faiz oranı artışlarının küresel ekonomik büyümeyi ve yakıt talebini olumsuz etkileyeceği endişeleri etkili oldu.

Geçen hafta yaklaşık yüzde 14 değer kaybeden Brent türü petrolün fiyatı hafta boyunca kayıplarının bir kısmını telafi ederek yüzde 4'ten fazla arttı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) bu yıla ilişkin küresel ham petrol talebi öngörüsündeki farklılıklar, piyasalardaki belirsizliği artırarak talep yönlü endişeleri destekledi.

Yılın ilk yarısındaki küresel ekonomik verilerin salgın sonrası toparlanmaya işaret ettiğinin altını çizen OPEC, küresel petrol talebinin bu yıl geçen seneye kıyasla günlük bazda 3 milyon 100 bin varil artarak 100 milyon 30 bin varile ulaşacağını belirtti.

IEA ise bu yılki küresel petrol talebinin geçen yıla göre günlük 2 milyon 100 bin varil artarak yaklaşık 99 milyon 700 bin varil seviyesinde olacağını öngördü.

Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), dün, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 500 bin varil artarak 432 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 73 bin varil artacağı yönündeydi. Petrol stoklarındaki yükselişin talebin azaldığına işaret etmesiyle fiyatlar geriledi.

Öte yandan, Orta Avrupa'ya tedarik sağlayan boru hattından ham petrol akışının yeniden başlaması fiyatlardaki düşüşü kısıtladı.

Brent petrolde teknik olarak 100,97 ile 102,34 dolar aralığının direnç, 95,26 ile 93,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 99,31 dolar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 99,31 dolar - Son Dakika
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