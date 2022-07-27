Brent petrolün varil fiyatı 99,86 dolar - Son Dakika
Üye Girişi

Brent petrolün varil fiyatı 99,86 dolar

27.07.2022 09:48
Brent petrolün varil fiyatı 99,86 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,86 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,86 dolardan işlem görüyor.

Dün 102,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 99,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,74 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'nin ham petrol stoklarında düşüş öngörüsü etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 37 bin varillik düşüş öngördüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 121 bin varil azalacağı yönünde.

Stoklardaki düşüş beklentisi, talebin yüksek seyrettiği algısına yol açarak fiyatları yukarı yönlü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Öte yandan, Gazprom'un bugünden itibaren Kuzey Akım doğal gaz boru hattından Almanya'ya giden gaz miktarının, kapasitenin yüzde 40'ından yüzde 20'sine düşürüleceğini açıklaması da fiyatları yukarı çekti.

Rus enerji şirketi Gazprom, pazartesi günü Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyan hatlardan Kuzey Akım doğal gaz boru hattı için kullanılan Portovaya kompresör istasyonundaki Siemens türbin motorunun teknik nedenlerden ötürü durdurulduğunu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğal gaz miktarının azalacağını duyurmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 100,26 ile 100,49 dolar aralığının direnç, 99,59 ile 99,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

YORUMLAR
500
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Bulgaristan, ABD'den alacağı F-16'ların sayısını 16'ya çıkarttı Bulgaristan, ABD'den alacağı F-16'ların sayısını 16'ya çıkarttı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hamster Coin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 99,86 dolar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:32 Sertab Erener koronavirüse yakalandı! Konser ertelendi
09:22 Popüler voleybolcu Hande Baladın, Galatasaraylı futbolcuya aşık mı oldu?
09:13 Otomobilin çarptığı bahçe duvarı küçük çocuğu hayattan koparıyordu
09:14 Bulgaristan vatandaşlarına 90 günlük vize muafiyeti! Resmi Gazete'de yayımlandı
09:07 Oyuncu Ezgi Mola, sevgilisiyle birlikte karavan tatiline çıktı
08:56 Hindistan'da yıldırım faciası! 20 kişi feci şekilde can verdi
08:49 Erdoğan'ın "O makamlara getirildiler" sözlerine Ahmet Davutoğlu'ndan tepki: Hukuki dava açmayı düşünüyorum
08:34 Yol ortasında sızdı! Polis uzun uğraşlar sonunda uyandırabildi
08:19 Seyirci, "Kimi 5 saniyeliğine çıplak görmek istersin?" sorusuna "İrem Derci" yanıtını verdi! Sanatçıdan yanıt gecikmedi
08:08 Rıdvan Dilmen, yeni sezonda TV 8.5 kanalında program yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 09:48:10. #1.13#
SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 99,86 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement