Brüksel'de Paylaşımlı Skuterler 2027'de Kaldırılacak

Sezgin Erbug:

eh işte sonunda birisinin aklı başına geldi yani! kazalar artıyo güvenlik sorunları var ama hala mı devam etsin diye soruyorlar! üstelik suç örgütleri bile kullanıyo bu şeyleri artık! 2027'ye kadar daha beklemek lazım mı acaba ama neyse en azından karar alınmış