Brüksel'de Paylaşımlı Skuterler 2027'de Kaldırılacak - Son Dakika
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Brüksel'de Paylaşımlı Skuterler 2027'de Kaldırılacak

11.06.2026 21:41
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Artan kazalar ve güvenlik sorunları nedeniyle Brüksel, elektrikli skuter hizmetlerini 2027'de sonlandıracak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de paylaşımlı elektrikli skuter hizmetleri, artan kazalar, güvenlik sorunları ve kamu düzenine ilişkin endişeler nedeniyle 2027'den itibaren tamamen kaldırılacak.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Brüksel Başkent Bölgesi yönetimi, şehirde faaliyet gösteren paylaşımlı skuter şirketleri Bolt ve Dott'un lisanslarını 2026 sonunda yenilememe kararı aldı.

Bu kapsamda, 2027'den itibaren Brüksel'de ulaşım alandaki yeni izinler yalnızca paylaşımlı bisiklet hizmetleri için verilecek.

Kararın alınmasında en önemli etken, elektrikli skuterlerin karıştığı kazalardaki artış oldu.

Bölgesel verilere göre, 2025'te elektrikli skuterlerle bağlantılı kazalarda yaralananların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 26 artarak 666'ya ulaştı.

Bölgesel yönetim, güvenlik kaygılarının yanı sıra uygunsuz şekilde park edilen skuterlerin kamusal alanda yol açtığı sorunları da dikkate aldı.

Kararda, organize suç grupları ve uyuşturucu satıcılarının paylaşımlı skuterleri giderek daha fazla kullanması da etkili oldu.

Brüksel'de geçen yıl meydana gelen 25 silahlı saldırı olayında paylaşımlı skuter kullanılmıştı.

Kararın ardından Brüksel, paylaşımlı elektrikli skuterleri kaldıran Avrupa şehirleri arasına katılacak. Daha önce Paris ve Madrid benzer kararlar almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brüksel'de Paylaşımlı Skuterler 2027'de Kaldırılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Arif Kızılban Arif Kızılban:
    çıldırdım ben yani Brüksel'de böyle yapıyo da bizim şehirde niye hala var bu skuterler ya! kazalar var, berbat park ediliyolar, herkes çarpıyo birbirini çok saçma! 0 0 Yanıtla
  • Ayşegül Hart Ayşegül Hart:
    vay efendi çok şaşırdım ben bu habere ailelerin çocuklarını düşün polis vs kullanıyo suçlular tercih ediyo bu skuterleri ne olacak güvenlik 0 0 Yanıtla
  • Sezgin Erbug Sezgin Erbug:
    eh işte sonunda birisinin aklı başına geldi yani! kazalar artıyo güvenlik sorunları var ama hala mı devam etsin diye soruyorlar! üstelik suç örgütleri bile kullanıyo bu şeyleri artık! 2027'ye kadar daha beklemek lazım mı acaba ama neyse en azından karar alınmış 0 0 Yanıtla
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