Brüksel Havayolları çalışanları 3 gün boyunca grev yapacak! Seferlerde aksamalar yaşanabilir - Son Dakika
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Brüksel Havayolları çalışanları 3 gün boyunca grev yapacak! Seferlerde aksamalar yaşanabilir

17.06.2022 15:18

Belçika'nın hava yolu şirketi Brüksel Havayolları'nın kabin ekibi ve pilotlarının 3 günlük grev kararı aldığı, grev sebebiyle 500'den fazla seferde aksama yaşanmasının beklendiği açıklandı.

Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları'nın kabin ekibi ve pilotlarının 3 günlük grev kararı aldığı bildirildi. Grev nedeniyle 500'den fazla seferde aksama yaşanması bekleniyor. Brüksel Havayolları çalışanlarını temsil eden sendikalar, 23-25 Haziran tarihlerinde greve gidileceğini duyurdu. Sendikalar, kararın uçuş ekiplerinin dinlenme süreleri, çalışma saatleri, iş yükleri ve ücretleriyle ilgili sorunlar nedeniyle alındığını kaydetti.

"YOLCULAR İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Brüksel Havayolları, kabin ekibi ve pilotların grev kararının ardından, söz konusu eylemin yolculara etkisinden üzüntü duyduklarını açıkladı. Açıklamada, grev nedeniyle henüz kaç seferin etkileneceğinin netlik kazanmadığına işaret edilerek, "23, 24 ve 25 Haziran'da seyahat edecek tüm yolcularımızı uçuşlarının durumu ve gerekirse alternatif seyahat seçenekleri hakkında bilgilendireceğiz." ifadesi kullanıldı.

UZLAŞMA SAĞLANMAZSA GREVLER DEVAM EDECEK

Söz konusu dönemde Brüksel Havayollarının 525 planlı seferi bulunuyor. Brüksel Havayolları, daha önce yaz döneminde çalışanların iş yükünü hafifletmek için Avrupa genelinde 148 uçuşunu iptal ettiğini bildirmişti. Brüksel Havayolları ile çalışanlar arasında iş koşulları ve ücret konularındaki görüşmeler ise devam ediyor. Müzakerelerde uzlaşı sağlanamaması durumunda uçuşların en yoğun olacağı yaz döneminde sıklıkla grev yapılması bekleniyor.

ÇOK SAYIDA İŞLETMENİN FAALİYETİNDE AKSAMA SÖZ KONUSU

Ayrıca, 20 Haziran'da Belçika genelinde çalışanların greve gitmesi nedeniyle de Brüksel Havayolları'nın planlı seferlerinin yarısı iptal edildi. Söz konusu tarihte Brüksel Havalimanı gibi çok sayıda işletmenin faaliyetlerinde aksama yaşanması bekleniyor.

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Savunma Bakanı Akar, Brüksel'de basına açıklamalarda bulundu Savunma Bakanı Akar, Brüksel'de basına açıklamalarda bulundu Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü
Kaynak: AA

Belçika, Brüksel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brüksel Havayolları çalışanları 3 gün boyunca grev yapacak! Seferlerde aksamalar yaşanabilir - Son Dakika

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