(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, 2025'in son çeyreğinde brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 36,5, saatlik işgücü maliyeti yüzde 34,2 arttı.

TÜİK, 2025 yılının Ekim-Aralık dönemini kapsayan dördüncü çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri verilerini yayımladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam, çalışılan saat ve ücret göstergelerinde yıllık ve çeyreklik bazda artışlar kaydedildi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde; sanayi sektöründe istihdam endeksi yüzde 3,6 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 6,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,6 artış gerçekleşti.

İstihdam endeksi çeyreklik bazda ise yüzde 0,3 arttı. Aynı dönemde sanayi sektöründe yüzde 0,8 azalış görülürken, inşaat sektöründe yüzde 1,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,6 artış kaydedildi.

Çalışılan saat endeksi arttı

Toplamda çalışılan saat endeksi, yılın ördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1 artış gösterdi. Alt sektörlerde; sanayide yüzde 2,4 azalış, inşaatta yüzde 6,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,9 artış oldu.

Çeyreklik bazda çalışılan saat endeksi yüzde 1,6 arttı. Bu dönemde sanayi sektöründe yüzde 2,1, inşaat sektöründe yüzde 0,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,5 artış gerçekleşti.

Brüt ücret-maaş endeksi yüzde 36,5 arttı

Brüt ücret-maaş endeksi, yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 36,5 arttı. Alt sektörlerde artış oranı; sanayide yüzde 31,3, inşaatta yüzde 41,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 39,3 oldu.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik bazda ise yüzde 7,1 arttı. Aynı dönemde sanayi sektöründe yüzde 7,2, inşaat sektöründe yüzde 6,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,2 artış gerçekleşti.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 34,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 34,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 33,0, inşaat sektöründe yüzde 32,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 36,2 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 35 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 34,5, inşaat sektöründe yüzde 32,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 36,6 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 25,9, inşaat sektöründe yüzde 33,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 33,9 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,5, inşaat sektöründe yüzde 5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,1 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5, inşaat sektöründe yüzde 5,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,6 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,2, inşaat sektöründe yüzde 2,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,7 arttı.