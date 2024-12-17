BT Yatırımları Artıyor

Ekonomi

Eclit Üst Yöneticisi (CEO) Erdem Telci, tüketim alışkanlıklarının, işletmeleri bilişim teknolojileri (BT) alanında yatırım yapmaya teşvik ettiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel ölçekte dijital dönüşüm çağında ilerlemeler hızla devam ederken, bu süreçte en önemli kaldıraçlardan BT pazarı da güçlü bir şekilde büyümesini sürdürüyor.

Uluslararası pazar ve tüketici verileri araştırma şirketleri, BT alanında bu yıl önemli araştırmalar yayımladı. Statista'ya göre, dünya genelinde BT alanında yapılan harcama, 2023'te 1,5 trilyon dolar civarında gerçekleşirken, bu rakam 2024'te 1,61 trilyon dolar oldu. BT hizmetlerinin önemli alanlarından yönetilen hizmetler pazarı ise dünya çapında 344 milyar dolar seviyesine ulaştı. Pazarın 2028'e kadar yüzde 45'in üzerinde bir büyümeyle 500 milyar doları aşması bekleniyor.

BT hizmetleri pazarının, "BT Danışmanlığı ve Uygulaması" alanındaki gelirlerinin 2029 yılına kadar her yıl yaklaşık yüzde 25 büyüyerek 92,95 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Türkiye'de de yönetilen hizmetler pazarındaki gelirin 2024 yılında 31,66 milyon dolar seviyesine ulaşması beklenirken, bu rakamın 2029 yılına kadar 33,76 milyon dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Spiceworks ile Aberdeen Strateji ve Araştırma'nın, 800'ü aşkın BT uzmanını katıldığı araştırmasına göre, işletmelerin yüzde 64'ü, 2025'te BT bütçelerini yükseltmeye hazırlanıyor. Yöneticilerin yüzde 43'ü de BT alanında istihdam edilen kişi sayısını artırmayı planlarken, yöneticilerin yüzde 57'si BT alanında gerekli uzmanlığa sahip kişileri bulmakta zorlanıyor.

ABD, Avusturya ve İngiltere'de 900 BT profesyonelinin katıldığı JumpCloud araştırmasına göre de 2023'e oranla yüzde 5 artışla bu yıl şirketlerin yüzde 34'ü, BT süreçlerini yönetilen hizmet sağlayıcılarına (MSP) devretti. BT ekiplerine ek olarak MSP ile çalışmayı tercih eden şirketlerin oranı, geçen yıla göre 6 puan artarak yüzde 47'ye ulaştı. Her 100 şirketten 17'si, tüm BT süreç yönetimini MSP'ye devretmeyi düşünürken, BT süreçlerini tamamen kendi bünyesinde yürütmeyi düşünen şirketlerin oranı ise yüzde 12'den 7'ye geriledi.

"İşletmeler için güçlü bir altyapı önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdem Telci, tüketim alışkanlıklarının, işletmeleri BT alanında yatırım yapmaya teşvik ettiğini belirtti.

"Efsane Kasım" ve yılbaşı gibi, özellikle e-ticaret hacimlerinin son yıllarda üst üste rekor kırdığı dönemlerin işletmeler için güçlü bir altyapının önemini açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Telci, Türkiye'de popüler e-ticaret pazar yerlerinin, "Efsane Kasım"da 1 milyar ziyaret aldığını aktardı.

Telci, "Bu potansiyele hazırlıklı olmak, her işletme için hayati önem taşıyor. Sadece e-ticaret siteleri değil, birçok sektörün iş süreçlerinde, BT yatırımları işletmelerin reflekslerini geliştirerek rekabetçi gücünü artırıyor. Bu rakamların bir diğer önemli etkisi ise e-ticaret sektörünün dolaylı olarak beslediği, istihdam yarattığı diğer sektörler. E-ticaret hacminin büyümesi üretim, lojistik, depolama, dağıtım gibi alanlarda büyüme, dolayısıyla yeni istihdam fırsatları yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bilişim teknolojilerini,n uzmanlık gerektiren alanlardan olduğuna değinen Telci, internette trafiğin rekor kırdığı kampanya dönemleri gibi zaman dilimlerinde, işletmelerin bilişim sistemlerinin güçlü ve çevik olması gerektiğini, ancak bu şekilde durumun az zararla atlatılma ihtimalinin yükseldiğine işaret etti.

Bu alandaki uzman sayısının yetersizliğinin, yöneticiler için aşılması gereken önemli engeller arasında olduğunun belirten Telci, "Eclit olarak uzman mühendis kadromuzla işletmelere yönetilen hizmetler alanında destek sağlıyor, ihtiyaç duyulan profesyonellik ve tecrübeyi çözüm ortaklarımızla buluşturuyoruz. BT hizmetlerimizle tüm iş ortaklarımızın, asıl meseleleri olan işlerini büyütmelerine, işlerine odaklanmalarını sağlıyoruz. Şirketlerimizin ticari faaliyetlerinde güvenli yarınlarının yolu, BT'ye yaptıkları yatırımdan geçiyor." ifadelerini kullandı.

Yönetilen hizmet sektöründe küresel eğilimlerin yakın dönemde Türkiye'de daha net bir biçimde görüleceğini aktaran Telci, şunları kaydetti:

"Yönetilen hizmet sağlayıcıları, küresel anlamda tüm BT süreç yönetiminde sorumluluğu devralıyor. Çünkü tüm şirketler, uzman oldukları alanlara odaklanarak işlerini büyütmek, daha verimli ve rekabetçi olmak istiyorlar. Dolayısıyla BT süreçleri için de uçtan uca hizmet alabilecekleri, alanında yetkin firmalarla çalışmayı tercih ediyorlar. Türkiye'deki şirketler de bu küresel eğilime hızla uyum sağlayacak ve yönetilen hizmet sağlayıcıları iş dünyasında giderek daha merkezi bir rol oynayacak."